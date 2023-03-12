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https://sputniknews.com.tr/20230312/izmirde-ramazan-pidesinin-satis-fiyati-belli-oldu-1068152344.html
İzmir'de Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
İzmir'de Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
İzmir'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kentte 320 gram pide, 10 lira fiyatla satışa sunulacak. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T15:26+0300
2023-03-12T15:26+0300
ekonomi
izmir
ramazan
pide
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Ramazan ayı öncesinde birçok ilde Ramazan pidesinin fiyatları belli olurken, İzmir'de de karar alındı. İzmir'de geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 liradan satılacak.İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis üyesi ve Ekmek ve Unlu Mamuller Komitesi üyesi Hüseyin Sağır, "İzmir’de Ramazan pidesi 320 gram olarak 10 liradan satılacak. Ankara’da 300 gramı 10 liradan satılıyor; biz 20 gram fedakarlık yaptık. Karar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde alınıyor ve İzmir Ticaret Odası olarak bu karara uyuyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230310/1068097383.html
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izmir, ramazan, pide
izmir, ramazan, pide

İzmir'de Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

15:26 12.03.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW846269Ramazan pidesi
Ramazan pidesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW846269
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İzmir'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Kentte 320 gram pide, 10 lira fiyatla satışa sunulacak.
Ramazan ayı öncesinde birçok ilde Ramazan pidesinin fiyatları belli olurken, İzmir'de de karar alındı. İzmir'de geçen yıl 350 gramı 6 liradan satılan Ramazan pidesi, bu yıl 23 Mart Perşembe gününden itibaren 320 gramı 10 liradan satılacak.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis üyesi ve Ekmek ve Unlu Mamuller Komitesi üyesi Hüseyin Sağır, "İzmir’de Ramazan pidesi 320 gram olarak 10 liradan satılacak. Ankara’da 300 gramı 10 liradan satılıyor; biz 20 gram fedakarlık yaptık. Karar, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde alınıyor ve İzmir Ticaret Odası olarak bu karara uyuyoruz" diye konuştu.
Ramazan pidesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
EKONOMİ
Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
10 Mart, 18:11
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