https://sputniknews.com.tr/20230314/dunyanin-en-uzun-boylu-kadini-rumeysa-gelgi-turkiyeye-dondu-yolculuk-icin-6-koltuk-kullanildi-1068256925.html
Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi Türkiye'ye döndü: Yolculuk için 6 koltuk kullanıldı
Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi Türkiye'ye döndü: Yolculuk için 6 koltuk kullanıldı
Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle ilk kez uçağa binerek ABD'ye seyahat eden dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi yine sedye ile yolculuk yaparak... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T22:52+0300
2023-03-14T22:52+0300
2023-03-14T22:52+0300
rümeysa gelgi
yaşam
guinness rekorlar kitabı
thy
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Guinness Rekorlar Kitabı'na 2 metre 15 santimetre boyuyla giren ve eylülde uçakta oluşturulan sedye sistemiyle ABD'ye giden Gelgi, THY'nin San Francisco-İstanbul seferiyle Türkiye'ye geldi.THY yetkilileri, skolyoz hastalığı nedeniyle ancak özel tedbirlerle uçak yolculuğu yapabilen Gelgi için dönüş seferinde de uçaktaki 6 koltuğu sedye haline getirdi.Gelgi, gösterdikleri duyarlılık için kabin ekibi ve THY yöneticilerine teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20220928/dunyanin-en-uzun-boylu-kadini-rumeysa-ilk-kez-ucaga-bindi-sedyeyle-yolculuk-yapacagim-1061721540.html
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rümeysa gelgi, guinness rekorlar kitabı, thy
rümeysa gelgi, guinness rekorlar kitabı, thy
Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi Türkiye'ye döndü: Yolculuk için 6 koltuk kullanıldı
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Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle ilk kez uçağa binerek ABD'ye seyahat eden dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi yine sedye ile yolculuk yaparak Türkiye'ye döndü.
Guinness Rekorlar Kitabı'na 2 metre 15 santimetre boyuyla giren ve eylülde uçakta oluşturulan sedye sistemiyle ABD'ye giden Gelgi, THY'nin San Francisco-İstanbul seferiyle Türkiye'ye geldi.
THY yetkilileri, skolyoz hastalığı nedeniyle ancak özel tedbirlerle uçak yolculuğu yapabilen Gelgi için dönüş seferinde de uçaktaki 6 koltuğu sedye haline getirdi.
Gelgi, gösterdikleri duyarlılık için kabin ekibi ve THY yöneticilerine teşekkür etti.