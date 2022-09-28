https://sputniknews.com.tr/20220928/dunyanin-en-uzun-boylu-kadini-rumeysa-ilk-kez-ucaga-bindi-sedyeyle-yolculuk-yapacagim-1061721540.html

Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi ilk kez uçağa bindi: Sedyeyle yolculuk etti

Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi ilk kez uçağa bindi: Sedyeyle yolculuk etti

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, ABD'ye gitti... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T16:26+0300

2022-09-28T16:26+0300

2022-09-28T16:36+0300

uçak

uzun

guinness rekorlar kitabı

yaşam

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Boyu ve hastalığı nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat etme zorunluluğu olan 25 yaşındaki Rumeysa Gelgi, ABD'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Gelgi 2 metre 15 santim boyu nedeniyle sedyeyle yolculuk yapacak.Karabük'ten annesi Safiye Gelgi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Rumeysa, bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa gitti. Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak giren Rumeysa, havalimanındaki yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.'Biraz meşakkatli bir işlem'İlk kez uçağa binmenin heyecanını yaşayan Rumeysa Gelgi, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Bu benim hem ilk uçak yolcuğum hem de ilk yurt dışına çıkışım olacak. Fakat bu yolculuk sadece benim için değil, bir çok kişi için ilk olacak. Çünkü sedye ile seyahat etme opsiyonu sadece ciddi rahatsızlığı bulunan, yoğun bakımdan-yoğun bakıma giden hastalar için geçerli bir opsiyon. Fakat benim omurga eğriliği rahatsızlığım nedeniyle, uzun süre oturamama durumum olduğu için ben sedye ile uçmak durumunda kaldım. Sedye ile yolcu olarak seyahat etmek başlangıçta biraz meşakkatli bir işlem" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220714/dunyanin-en-uzun-boylu-kadini-gelgi-ilk-ucak-seyahatini-yapacak-1058718830.html

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uçak, uzun, guinness rekorlar kitabı