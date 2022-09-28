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https://sputniknews.com.tr/20220928/dunyanin-en-uzun-boylu-kadini-rumeysa-ilk-kez-ucaga-bindi-sedyeyle-yolculuk-yapacagim-1061721540.html
Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi ilk kez uçağa bindi: Sedyeyle yolculuk etti
Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi ilk kez uçağa bindi: Sedyeyle yolculuk etti
Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, ABD'ye gitti... 28.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-28T16:26+0300
2022-09-28T16:36+0300
uçak
uzun
guinness rekorlar kitabı
yaşam
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Boyu ve hastalığı nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat etme zorunluluğu olan 25 yaşındaki Rumeysa Gelgi, ABD'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Gelgi 2 metre 15 santim boyu nedeniyle sedyeyle yolculuk yapacak.Karabük'ten annesi Safiye Gelgi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Rumeysa, bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa gitti. Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak giren Rumeysa, havalimanındaki yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.'Biraz meşakkatli bir işlem'İlk kez uçağa binmenin heyecanını yaşayan Rumeysa Gelgi, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Bu benim hem ilk uçak yolcuğum hem de ilk yurt dışına çıkışım olacak. Fakat bu yolculuk sadece benim için değil, bir çok kişi için ilk olacak. Çünkü sedye ile seyahat etme opsiyonu sadece ciddi rahatsızlığı bulunan, yoğun bakımdan-yoğun bakıma giden hastalar için geçerli bir opsiyon. Fakat benim omurga eğriliği rahatsızlığım nedeniyle, uzun süre oturamama durumum olduğu için ben sedye ile uçmak durumunda kaldım. Sedye ile yolcu olarak seyahat etmek başlangıçta biraz meşakkatli bir işlem" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220714/dunyanin-en-uzun-boylu-kadini-gelgi-ilk-ucak-seyahatini-yapacak-1058718830.html
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uçak, uzun, guinness rekorlar kitabı
uçak, uzun, guinness rekorlar kitabı

Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi ilk kez uçağa bindi: Sedyeyle yolculuk etti

16:26 28.09.2022 (güncellendi: 16:36 28.09.2022)
© İHADünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi
Dünyanın en uzun boylu kadını Rumeysa Gelgi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
© İHA
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Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, ABD'ye gitti. Hayatında ilk kez uçak yolculuğu yapacak olan Gelgi'nin, San Francisco yolcuğu 13 saat sürecek.
Boyu ve hastalığı nedeniyle sedye ve refakatçi yardımıyla seyahat etme zorunluluğu olan 25 yaşındaki Rumeysa Gelgi, ABD'ye gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. Gelgi 2 metre 15 santim boyu nedeniyle sedyeyle yolculuk yapacak.
Karabük'ten annesi Safiye Gelgi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Rumeysa, bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa gitti. Guinness Rekorlar Kitabı'na 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak giren Rumeysa, havalimanındaki yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
© İHAABD'ye yapacağı ziyaret hakkında basın mensuplarına bilgi veren Gelgi, "Bir kaç ay ABD'de kalmayı planlıyorum. ABD'ye birkaç amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek. Orada bulunduğum süre içerisinde Guinness World Records ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak" diye konuştu.
ABD'ye yapacağı ziyaret hakkında basın mensuplarına bilgi veren Gelgi, Bir kaç ay ABD'de kalmayı planlıyorum. ABD'ye birkaç amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek. Orada bulunduğum süre içerisinde Guinness World Records ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak diye konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
ABD'ye yapacağı ziyaret hakkında basın mensuplarına bilgi veren Gelgi, "Bir kaç ay ABD'de kalmayı planlıyorum. ABD'ye birkaç amaç için gidiyorum. İlk olarak ziyaret, aynı zamanda mesleki kariyerimi ilerletmek. Orada bulunduğum süre içerisinde Guinness World Records ile çok güzel bir iş birliğimiz olacak" diye konuştu.
© İHA

'Biraz meşakkatli bir işlem'

İlk kez uçağa binmenin heyecanını yaşayan Rumeysa Gelgi, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Bu benim hem ilk uçak yolcuğum hem de ilk yurt dışına çıkışım olacak. Fakat bu yolculuk sadece benim için değil, bir çok kişi için ilk olacak. Çünkü sedye ile seyahat etme opsiyonu sadece ciddi rahatsızlığı bulunan, yoğun bakımdan-yoğun bakıma giden hastalar için geçerli bir opsiyon. Fakat benim omurga eğriliği rahatsızlığım nedeniyle, uzun süre oturamama durumum olduğu için ben sedye ile uçmak durumunda kaldım. Sedye ile yolcu olarak seyahat etmek başlangıçta biraz meşakkatli bir işlem" dedi.
Rumeysa Gelgi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
YAŞAM
Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi ilk uçak seyahatini yapacak
14 Temmuz, 17:43
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