https://sputniknews.com.tr/20230314/deprem-arastirma-komisyonu-baskanligina-secilen-ak-partili-eroglu-dayanikli-binalar-insa-etmeliyiz-1068253870.html
Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na seçilen AK Partili Eroğlu: Dayanıklı binalar inşa etmeliyiz
Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na seçilen AK Partili Eroğlu: Dayanıklı binalar inşa etmeliyiz
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. Eroğlu, yaptığı açıklamada, "Afet öncesi çalışmalara daha... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T21:33+0300
2023-03-14T21:33+0300
2023-03-14T21:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
veysel eroğlu
komisyon
başkanlık
tbmm
akp
ak parti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının bütün yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.Toplantıda, komisyonun başkanlığına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu seçildi. Komisyonda, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise katip üye olarak belirlendi.'Kaybedecek tek bir dakikamız dahi yok'Eroğlu, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, depremlerin çok büyük yıkıma yol açtığı 11 ilde 300 binden fazla binanın az, orta ve ağır hasarlı olduğunu söyledi. Hasarlı binaların yüzde 97'sinin 1999 deprem yönetmeliğinden önce yapılan binalar olduğunu söyleyen Eroğlu, "Son yaşadığımız depremlerde de bir defa daha gördük ki, ülke olarak depremler konusunda çok radikal kararlar almamız ve alınan bu kararları harfiyen uygulamamız gerekmekte. Muhtemel Marmara depremini de göz önünde bulundurduğumuzda kaybedecek tek bir dakikamız dahi yok" dedi.'Depreme dirençli şehirler kurmak için bir eylem planı hazırlanması gerekiyor'Bu noktada kurulan komisyona çok büyük işler düştüğünü belirten Eroğlu, komisyonun yapacağı çalışma ve ortaya koyacağı raporla, depremler noktasında Türkiye'ye bir yol haritası çıkartacağını söyledi.AK Partili vekil, şu ifadeleri kullandı:"Yapılacak çalışmalarla depreme dirençli şehirler kurmak için bir eylem planı hazırlanması gerekmekte. Yapılacak çalışmaları, deprem öncesi çalışmalar, deprem esnası ve depremden sonra afet yönetimi ile alakalı çalışmalar olmak üzere üç temel başlık altında toplamımız gerektiği kanaatindeyim. Ülkemiz afet yönetimi noktasında oldukça tecrübeli ve başarılı çalışmalar yapmakta. Ancak biz afetten sonraki dönemin yönetiminden ziyade, afetlerden en az derecede etkilenmek için afet öncesi çalışmalara daha fazla ehemmiyet vermeliyiz. Yani depreme dayanıklı binalar inşa etmeliyiz.Bütün illerde depreme dayanıklı şehirler kurmak için gerekli eylem planları hazırlanmalı. Bunu başarmak için de yaşamış olduğumuz bu son depremleri çok iyi tahlil etmemiz gerekmekte. Hem şehirlerimizin kurulduğu zeminleri hem yapılarda kullanılan inşaat malzemelerinin kalitesini hem de inşaatların yapım tekniğini detaylı incelememiz gerekmekte. Şayet bugüne kadar yapılan bazı hata ve noksanlıkları tam manasıyla göremez ve tespit edemezsek, bundan sonrası için de gereken dersleri çıkarma noktasında eksik kalırız."'Malezya'da öyle bir sistem var ki, hiçbir kalıpçı, tesisatçı, betoncu sertifika almadan orada çalışamıyor'Depremden etkilenen illerde yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde yapılması gereken çalışmaları da anlatan Eroğlu, deprem mevzuatının yeniden değerlendirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Eroğlu, yapı için ruhsat alındıktan sonra söz konusu yapıda değişiklikler yapıldığını ifade ederek, "Yapıda değişiklik yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Araçlar için iki yılda bir muayene yapılıyorsa binalarda da benzer denetimlerin yapılması lazım" dedi.İnşaat usta ve kalfalarının eğitilerek sertifika verilmesi gerektiğinin altını çizen AK Partili vekil, "Malezya'da öyle bir sistem var ki, hiçbir kalıpçı, tesisatçı, betoncu sertifika almadan orada çalışamıyor. Bu sisteme başlanması gerekiyor" diye konuştu.Eroğlu, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Bilim Kurulu'nun da kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.Komisyon, yarın saat 14.00'te toplanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230314/deprem-anina-ait-yeni-goruntu-raflar-devrildi-insanlar-panikle-kacti-1068240686.html
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deprem, veysel eroğlu, komisyon, başkanlık, tbmm, akp, ak parti
deprem, veysel eroğlu, komisyon, başkanlık, tbmm, akp, ak parti
Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na seçilen AK Partili Eroğlu: Dayanıklı binalar inşa etmeliyiz
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. Eroğlu, yaptığı açıklamada, "Afet öncesi çalışmalara daha fazla ehemmiyet vermeli, depreme dayanıklı binalar inşa etmeliyiz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının bütün yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda, komisyonun başkanlığına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu seçildi. Komisyonda, AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu komisyon başkanvekili, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise katip üye olarak belirlendi.
'Kaybedecek tek bir dakikamız dahi yok'
Eroğlu, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, depremlerin çok büyük yıkıma yol açtığı 11 ilde 300 binden fazla binanın az, orta ve ağır hasarlı olduğunu söyledi. Hasarlı binaların yüzde 97'sinin 1999 deprem yönetmeliğinden önce yapılan binalar olduğunu söyleyen Eroğlu, "Son yaşadığımız depremlerde de bir defa daha gördük ki, ülke olarak depremler konusunda çok radikal kararlar almamız ve alınan bu kararları harfiyen uygulamamız gerekmekte. Muhtemel Marmara depremini de göz önünde bulundurduğumuzda kaybedecek tek bir dakikamız dahi yok" dedi.
'Depreme dirençli şehirler kurmak için bir eylem planı hazırlanması gerekiyor'
Bu noktada kurulan komisyona çok büyük işler düştüğünü belirten Eroğlu, komisyonun yapacağı çalışma ve ortaya koyacağı raporla, depremler noktasında Türkiye'ye bir yol haritası çıkartacağını söyledi.
AK Partili vekil, şu ifadeleri kullandı:
"Yapılacak çalışmalarla depreme dirençli şehirler kurmak için bir eylem planı hazırlanması gerekmekte. Yapılacak çalışmaları, deprem öncesi çalışmalar, deprem esnası ve depremden sonra afet yönetimi ile alakalı çalışmalar olmak üzere üç temel başlık altında toplamımız gerektiği kanaatindeyim. Ülkemiz afet yönetimi noktasında oldukça tecrübeli ve başarılı çalışmalar yapmakta. Ancak biz afetten sonraki dönemin yönetiminden ziyade, afetlerden en az derecede etkilenmek için afet öncesi çalışmalara daha fazla ehemmiyet vermeliyiz. Yani depreme dayanıklı binalar inşa etmeliyiz.
Bütün illerde depreme dayanıklı şehirler kurmak için gerekli eylem planları hazırlanmalı. Bunu başarmak için de yaşamış olduğumuz bu son depremleri çok iyi tahlil etmemiz gerekmekte. Hem şehirlerimizin kurulduğu zeminleri hem yapılarda kullanılan inşaat malzemelerinin kalitesini hem de inşaatların yapım tekniğini detaylı incelememiz gerekmekte. Şayet bugüne kadar yapılan bazı hata ve noksanlıkları tam manasıyla göremez ve tespit edemezsek, bundan sonrası için de gereken dersleri çıkarma noktasında eksik kalırız."
'Malezya'da öyle bir sistem var ki, hiçbir kalıpçı, tesisatçı, betoncu sertifika almadan orada çalışamıyor'
Depremden etkilenen illerde yaptığı araştırma ve incelemeler neticesinde yapılması gereken çalışmaları da anlatan Eroğlu, deprem mevzuatının yeniden değerlendirilmesinin şart olduğunu vurguladı. Eroğlu, yapı için ruhsat alındıktan sonra söz konusu yapıda değişiklikler yapıldığını ifade ederek, "Yapıda değişiklik yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Araçlar için iki yılda bir muayene yapılıyorsa binalarda da benzer denetimlerin yapılması lazım" dedi.
İnşaat usta ve kalfalarının eğitilerek sertifika verilmesi gerektiğinin altını çizen AK Partili vekil, "Malezya'da öyle bir sistem var ki, hiçbir kalıpçı, tesisatçı, betoncu sertifika almadan orada çalışamıyor. Bu sisteme başlanması gerekiyor" diye konuştu.
Eroğlu, Deprem ve Kentsel Dönüşüm Bilim Kurulu'nun da kurulması gerektiğini sözlerine ekledi.
Komisyon, yarın saat 14.00'te toplanacak.