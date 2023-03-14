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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230314/deprem-anina-ait-yeni-goruntu-raflar-devrildi-insanlar-panikle-kacti-1068240686.html
Deprem anına ait yeni görüntü: Raflar devrildi, insanlar panikle kaçtı
Deprem anına ait yeni görüntü: Raflar devrildi, insanlar panikle kaçtı
Kahramanmaraş Elbistan merkezli depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rafların devrilmesi ve... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T15:50+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
elbistan
bina
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Kahramanmaraş depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İkinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde de bir markete ait güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti. Deprem anında markette bulunanlar panikle kaçışırken, ürünler ve raflar peş peşe devrildi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/depremde-yikilan-binadan-dikkat-ceken-goruntu-raftaki-fincanlar-oldugu-gibi-kaldi-1068114690.html
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Deprem anına ait yeni görüntü: Raflar devrildi, insanlar panikle kaçtı
Deprem anına ait yeni görüntü: Raflar devrildi, insanlar panikle kaçtı
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elbistan, bina
elbistan, bina

Deprem anına ait yeni görüntü: Raflar devrildi, insanlar panikle kaçtı

15:50 14.03.2023 (güncellendi: 16:47 14.03.2023)
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Kahramanmaraş Elbistan merkezli depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rafların devrilmesi ve insanların panikle kaçışmaları yer aldı.
Kahramanmaraş depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İkinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde de bir markete ait güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.
Deprem anında markette bulunanlar panikle kaçışırken, ürünler ve raflar peş peşe devrildi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz yığınının arasında yıkılan bir apartmanda asılı kalan ve kırılmayan fincanlar dikkat çekti. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremde yıkılan binadan dikkat çeken görüntü: Raftaki fincanlar olduğu gibi kaldı
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