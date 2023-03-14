https://sputniknews.com.tr/20230314/deprem-anina-ait-yeni-goruntu-raflar-devrildi-insanlar-panikle-kacti-1068240686.html
Deprem anına ait yeni görüntü: Raflar devrildi, insanlar panikle kaçtı
Deprem anına ait yeni görüntü: Raflar devrildi, insanlar panikle kaçtı
Kahramanmaraş Elbistan merkezli depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rafların devrilmesi ve... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T15:50+0300
2023-03-14T15:50+0300
2023-03-14T16:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
elbistan
bina
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Kahramanmaraş depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İkinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde de bir markete ait güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti. Deprem anında markette bulunanlar panikle kaçışırken, ürünler ve raflar peş peşe devrildi.
https://sputniknews.com.tr/20230311/depremde-yikilan-binadan-dikkat-ceken-goruntu-raftaki-fincanlar-oldugu-gibi-kaldi-1068114690.html
elbistan
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Deprem anına ait yeni görüntü: Raflar devrildi, insanlar panikle kaçtı
Deprem anına ait yeni görüntü: Raflar devrildi, insanlar panikle kaçtı
2023-03-14T15:50+0300
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elbistan, bina
Deprem anına ait yeni görüntü: Raflar devrildi, insanlar panikle kaçtı
15:50 14.03.2023 (güncellendi: 16:47 14.03.2023) Abone ol
Kahramanmaraş Elbistan merkezli depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rafların devrilmesi ve insanların panikle kaçışmaları yer aldı.
Kahramanmaraş depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İkinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde de bir markete ait güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.
Deprem anında markette bulunanlar panikle kaçışırken, ürünler ve raflar peş peşe devrildi.