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https://sputniknews.com.tr/20230314/corumda-2-ilce-arasinda-iskilip-dolmasi-gerilimi-adini-degistirip-tescil-basvurusu-yapmak-komik-1068242371.html
Çorum'da 2 ilçe arasında İskilip dolması gerilimi: 'Adını değiştirip tescil başvurusu yapmak komik'
Çorum'da 2 ilçe arasında İskilip dolması gerilimi: 'Adını değiştirip tescil başvurusu yapmak komik'
Osmanlı'da askerin sefer yemeği olan İskilip dolması, Çorum'da iki ilçeyi karşı karşıya getirdi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T16:32+0300
2023-03-14T16:38+0300
çorum
yaşam
yemek
tescil
coğrafi işaret
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Çorum'da İskilip Belediyesi'nin girişimleri sonucu 2010 yılında Türk Patent Enstitüsü'nce tescillenen İskilip dolması coğrafi işaret aldı. Geçtiğimiz aylarda Bayat Belediyesi'nin 'Baharatlı Bayat Dolması'na coğrafi işaret alınması için yaptığı başvuru, ürünün 'İskilip dolması' ile aynı olduğu gerekçesiyle iki ilçe arasında gerilime neden oldu.Bayat Belediyesi'nin tescil başvurusu üzerine harekete geçen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak ilçe adına tescili yapılan İskilip dolmasının göz önünde bulundurularak sürecin hassasiyetle takibinin yapılması için talepte bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmanlı'da sefer yemeği olan 500 yıllık İskilip dolmasının 2010 yılında coğrafi işaret belgesinin alındığını hatırlattı.‘Dolmamızın adının değiştirilerek coğrafi işaret alma çalışmalarını üzüntüyle karşılıyoruz’Başkan Ali Sülük, “Bilindiği üzere 14 Şubat 2005 tarihinde koruma altına alınan ‘İskilip Dolması’ 19 Nisan 2010 tarihinde İskilip adına coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiştir. Belediyemiz tarafından oluşturulan komisyon tarafından, her yıl düzenli olarak İskilip dolmamızın tarihine özgü lezzetinin kaybolmaması için denetimler yapılmaktadır. Ayrıca ilçemize has diğer ürünlerimizin de coğrafi işaret çalışmaları sürdürülmektedir. 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname maddeleri gereğince 'İskilip Dolması' ilçemiz adına tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır” dedi.Son zamanlarda Bayat Belediyesi'nin İskilip dolmasının adını değiştirerek coğrafi işaret alma çalışmalarını üzüntüyle gördüklerini anlatan Başkan Sülük, “İskilip Dolması sadece İskilip'in değil; geçmişte ilçemize bağlı olan Bayat, Uğurludağ ve Oğuzlar ilçelerimizle de özdeşleşmiş bir üründür. Adının değiştirilerek 'baharat' eklenmesi İskilip kamuoyunca komik karşılanmaktadır. Bu nedenle 26 Ocak 2023 tarihinde İskilip Dolmasının tescilinin ilçemize ait olduğu ve bu tescilin korunması gerektiği ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı'na Resmi yazı yazılmıştır. Konu Belediyemizin takibinde olup, her adımda gerekli işlemler yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230313/antakya-kunefesi-avrupa-birliginde-tescillendi-1068187693.html
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çorum, yemek, tescil, coğrafi işaret
çorum, yemek, tescil, coğrafi işaret

Çorum'da 2 ilçe arasında İskilip dolması gerilimi: 'Adını değiştirip tescil başvurusu yapmak komik'

16:32 14.03.2023 (güncellendi: 16:38 14.03.2023)
© BİLAL ARICI-AW847817 İskilip dolması
 İskilip dolması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© BİLAL ARICI-AW847817
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Osmanlı'da askerin sefer yemeği olan İskilip dolması, Çorum'da iki ilçeyi karşı karşıya getirdi.
Çorum'da İskilip Belediyesi'nin girişimleri sonucu 2010 yılında Türk Patent Enstitüsü'nce tescillenen İskilip dolması coğrafi işaret aldı. Geçtiğimiz aylarda Bayat Belediyesi'nin 'Baharatlı Bayat Dolması'na coğrafi işaret alınması için yaptığı başvuru, ürünün 'İskilip dolması' ile aynı olduğu gerekçesiyle iki ilçe arasında gerilime neden oldu.
Bayat Belediyesi'nin tescil başvurusu üzerine harekete geçen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak ilçe adına tescili yapılan İskilip dolmasının göz önünde bulundurularak sürecin hassasiyetle takibinin yapılması için talepte bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmanlı'da sefer yemeği olan 500 yıllık İskilip dolmasının 2010 yılında coğrafi işaret belgesinin alındığını hatırlattı.
© İHAOsmanlı'da askerin sefer yemeği olan İskilip dolması, Çorum'da iki ilçeyi karşı karşıya getirdi.
Osmanlı'da askerin sefer yemeği olan İskilip dolması, Çorum'da iki ilçeyi karşı karşıya getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
Osmanlı'da askerin sefer yemeği olan İskilip dolması, Çorum'da iki ilçeyi karşı karşıya getirdi.
© İHA

‘Dolmamızın adının değiştirilerek coğrafi işaret alma çalışmalarını üzüntüyle karşılıyoruz’

Başkan Ali Sülük, “Bilindiği üzere 14 Şubat 2005 tarihinde koruma altına alınan ‘İskilip Dolması’ 19 Nisan 2010 tarihinde İskilip adına coğrafi işaretli ürün olarak tescillenmiştir. Belediyemiz tarafından oluşturulan komisyon tarafından, her yıl düzenli olarak İskilip dolmamızın tarihine özgü lezzetinin kaybolmaması için denetimler yapılmaktadır. Ayrıca ilçemize has diğer ürünlerimizin de coğrafi işaret çalışmaları sürdürülmektedir. 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname maddeleri gereğince 'İskilip Dolması' ilçemiz adına tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır” dedi.
Son zamanlarda Bayat Belediyesi'nin İskilip dolmasının adını değiştirerek coğrafi işaret alma çalışmalarını üzüntüyle gördüklerini anlatan Başkan Sülük, “İskilip Dolması sadece İskilip'in değil; geçmişte ilçemize bağlı olan Bayat, Uğurludağ ve Oğuzlar ilçelerimizle de özdeşleşmiş bir üründür. Adının değiştirilerek 'baharat' eklenmesi İskilip kamuoyunca komik karşılanmaktadır. Bu nedenle 26 Ocak 2023 tarihinde İskilip Dolmasının tescilinin ilçemize ait olduğu ve bu tescilin korunması gerektiği ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı'na Resmi yazı yazılmıştır. Konu Belediyemizin takibinde olup, her adımda gerekli işlemler yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.
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