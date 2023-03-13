https://sputniknews.com.tr/20230313/antakya-kunefesi-avrupa-birliginde-tescillendi-1068187693.html
Antakya künefesi, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Antakya künefesi, Avrupa Birliği'nde tescillendi
Avrupa Birliği (AB), Antakya künefesini tescilli coğrafi işaret olarak kabul ederek koruma altına aldı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T14:47+0300
2023-03-13T14:47+0300
2023-03-13T14:52+0300
künefe
yaşam
antakya
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tescil
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Antakya künefesinin coğrafi işaret tesciline ilişkin karar, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.Böylece Antakya künefesi, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB tarafından koruma altına alındı. Bu ürün, tescil belgesinde ve ürün şartnamelerinde yer alan tekniklerle ilgili bölgelerde üretilebilecek.Son kararlarla birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den Antakya künefesi, Antep baklavası/Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Bayramiç beyazı, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Taşköprü sarımsağı, Milas zeytinyağı ve Giresun tombul fındığı olmak üzere 9 ürün bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20210921/gaziantep-cografi-isaret-tescilinde-abyi-solladi-1049105236.html
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künefe, antakya, ab, tescil
künefe, antakya, ab, tescil
Antakya künefesi, Avrupa Birliği'nde tescillendi
14:47 13.03.2023 (güncellendi: 14:52 13.03.2023) Abone ol
Avrupa Birliği (AB), Antakya künefesini tescilli coğrafi işaret olarak kabul ederek koruma altına aldı.
Antakya künefesinin coğrafi işaret tesciline ilişkin karar, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.
Böylece Antakya künefesi, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB tarafından koruma altına alındı. Bu ürün, tescil belgesinde ve ürün şartnamelerinde yer alan tekniklerle ilgili bölgelerde üretilebilecek.
Son kararlarla birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den Antakya künefesi, Antep baklavası/Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Bayramiç beyazı, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Taşköprü sarımsağı, Milas zeytinyağı ve Giresun tombul fındığı olmak üzere 9 ürün bulunuyor.