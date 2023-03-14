https://sputniknews.com.tr/20230314/artan-ev-kiralari-icin-rekabet-kurumundan-on-arastirma-en-agir-yaptirimlar-uygulanacak-1068222840.html

Artan ev kiraları için Rekabet Kurumu'ndan ön araştırma: 'En ağır yaptırımlar uygulanacak'

Artan ev kiraları için Rekabet Kurumu'ndan ön araştırma: 'En ağır yaptırımlar uygulanacak'

Rekabet Kurumu, Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T12:07+0300

2023-03-14T12:07+0300

2023-03-14T12:07+0300

rekabet kurumu

ekonomi

deprem

araştırma

kira

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066043449_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_25f7f02410b4694246b46254abfffa3b.jpg

Rekabet Kurumu, 6 Şubat tarihli depremler sonrası emlak piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmalarını yakın takibe aldı.Kurum, olası bir kartelleşmeye karşı gereken denetim ve yaptırım mekanizmalarının işletilmesi için harekete geçti.Bu kapsamda Kurum tarafından, Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların, gayrimenkul danışmanlarının ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma başlatıldı. Sektörde faaliyet gösteren çok sayıda teşebbüste kurum uzmanları tarafından yerinde inceleme gerçekleştiriliyor.Elde edilen bulgular doğrultusunda incelemelerin kapsamının genişletilerek diğer illerin de kapsama dahil edilebileceği belirtiliyor.Rekabet Kurumu yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gayrimenkul satış ve kiralama bedellerinde görülen yüksek oranlı artışların, gerek bulunduğu şehirde ev arayan gerekse deprem nedeniyle farklı yerlere taşınmak durumunda kalan tüm vatandaşlar bakımından mağduriyet oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230303/ankarada-depremin-ardindan-kiralar-yuzde-65-artti-ilan-sitelerinde-fiyat-degisikligi-sinirlanmali-1067762315.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rekabet kurumu, deprem, araştırma, kira