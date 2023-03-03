https://sputniknews.com.tr/20230303/ankarada-depremin-ardindan-kiralar-yuzde-65-artti-ilan-sitelerinde-fiyat-degisikligi-sinirlanmali-1067762315.html

Ankara'da depremin ardından kiralar yüzde 65 arttı: İlan sitelerinde fiyat değişikliği sınırlanmalı

Ankara'da depremin ardından kiralar yüzde 65 arttı: İlan sitelerinde fiyat değişikliği sınırlanmalı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Ankara yoğun şekilde göç almaya başladı. Ankara’da kiralık daire bulmak zorlaşırken, kiralık daire fiyatları... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T13:46+0300

2023-03-03T13:46+0300

2023-03-03T14:27+0300

kira

artış

denetleme

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

göç

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin ardından Ankara en yoğun göç olan illerden birisi oldu. Yoğun göçle beraber konut arzında oluşan durum ise kira fiyatlarına yansıdı. Yüzde 65’e varan kira artışlarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Fahiş kira artışlarıyla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili araştırmalarını yaparken, emlakçılar ise fahiş kira fiyatlarının temel sebebinin fırsatçı ev sahipleri olduğunu dile getirdi.‘Yüzde 35 ile yüzde 65’e varan kiralarda ve satış rakamlarında artış var’Pandemiden sonra konut stoklarındaki arz talep dengesinin bozulduğunu dile getiren Emlak Danışmanı Gürsel Şerife Güzelgün bu durumun yaşanan deprem felaketinin ardından daha bozulduğunu açıkladı. Güzelgün, “Bölgeler arasında farklılık göstermekle birlikte yüzde 35 ile yüzde 65’e varan bir kiralarda ve satış rakamlarında artış var. Genelde Mamak, Pursaklar, Sincan, Etimesgut, Çankaya o anlamda talep neredeyse yüzde 45’li-65’li boyutunda kaldı. Diğer bölgelerde yüzde 80-90’a varan talepler var.‘Hobi bahçelerine kadar insanları yerleştirdik’Güzelgün konuşmasına şöyle devam etti:‘Kiralık noktasında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz’Yaşanan deprem felaketinin ardından Ankara’ya 11 ilden 228 bin vatandaşın geldiğini dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akçam ise, “Kiralık noktasında çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ankara'da kiralık daire önceden beri hep eksiyle geliyordu, böyle bir nüfusla gelince ister istemez sıkıntı yaşadık. Bu kiralık noktasında da vatandaşımıza yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz; hizmet bedeli dahi almıyoruz, emlak danışmanı arkadaşlarımıza da söylüyoruz ‘Lütfen gelen depremzedeler vatandaşlarımızdan hizmet bedeli almayın diye’ mesajlar gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.‘Fırsatçı konut sahipleri başı çekiyor’Ankara’da yaşanan kira artışlarının sebebini dile getiren Akçam, durumun fırsatçı ev sahipleri tarafından suistimal edildiğini belirtti:Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası’nın bu işin içinde olmadığını ve bundan sonraki süreçte de olmasına müsaade etmeyeceklerini dile getiren Akçam, “Genel çerçevede asla ve asla emlak danışmanları bu fiyat artışının içerisinde olmadılar” açıklamasına bulundu.Kira artışına karşı lokasyon bazlı fiyat tespiti önerisiKira artışı konusunda bakanlıklara farklı önerilerde bulunduklarına dikkati çeken Akçam, lokasyon bazlı fiyat tespiti uygulamasına geçilmesi gerektiğini söyledi. Akçam, "Vatandaş kendi evini kiraya vermek istediği vakit il, ilçe, mahalle, sokak, kat, konum, cephe buna göre bir fiyat oluşturulmalı” şeklinde konuştu.Akçam ayrıca, ilan portallarında yayına verilen ilanların fiyatlarının kullanıcılar tarafından değiştirilebildiğine dikkati çekti. Söz konusu durumun da Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yapan Akçam, konuşmasına şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230303/mart-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1067755287.html

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kira, artış, denetleme, göç