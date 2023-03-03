https://sputniknews.com.tr/20230303/mart-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-oldu-1067755287.html
Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2023'ün ilk iki aylık enflasyon oranı da netleşmiş oldu. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T12:01+0300
2023-03-03T12:01+0300
2023-03-03T12:01+0300
ekonomi
kira
enflasyon
tüfe
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.Mart ayı kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?Mevcut Kira Bedeli: 5 bin TLArtış Oranı: yüzde 25Kira Artış Tutarı: 1250 TLTÜFE'ye göre kira zammı nasıl olur?Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3.15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 71.83 artış gösterdi.Mevcut Kira Bedeli: 5 bin TLArtış Oranı: yüzde 71,83Kira Artış Tutarı: 3 bin 622 TL
https://sputniknews.com.tr/20230303/tuik-subatta-yillik-enflasyon-yuzde-5518-oldu-1067749201.html
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kira, enflasyon, tüfe
Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
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Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2023'ün ilk iki aylık enflasyon oranı da netleşmiş oldu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti.
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.
Mart ayı kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?
Mevcut Kira Bedeli: 5 bin TL
Artış Oranı: yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 1250 TL
TÜFE'ye göre kira zammı nasıl olur?
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3.15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 71.83 artış gösterdi.
Mevcut Kira Bedeli: 5 bin TL
Artış Oranı: yüzde 71,83
Kira Artış Tutarı: 3 bin 622 TL