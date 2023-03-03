TÜİK: Şubat'ta yıllık enflasyon yüzde 55.18 oldu
10:03 03.03.2023 (güncellendi: 10:23 03.03.2023)
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Enflasyon, şubatta yıllık bazda yüzde 55.18 olurken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 55.18, aylık olarak ise yüzde 3.15 olarak gerçekleşti.
TÜİK'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde alan (saha) fiyatları derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde işyeri barkod tarama verileri ve veri kazıma yöntemi ile internetten derlenen fiyat verilerinin kullanımına ise devam edilmiştir."
'Artışın en yüksek olduğu ana grup lokanta ve oteller'
"TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %74,34 ile lokanta ve oteller oldu."
'Bir önceki aya göre en yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda'
"Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler."
"2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti."
"İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,10 olarak gerçekleşti."