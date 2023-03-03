https://sputniknews.com.tr/20230303/enag-yillik-enflasyon-yuzde-126ya-yukseldi-1067747417.html
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 126'ya yükseldi
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 126'ya yükseldi
ENAG, "Yıllık enflasyon yüzde 126'ya yükseldi" açıklamasını yaptı. 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T09:19+0300
2023-03-03T09:19+0300
2023-03-03T09:56+0300
ekonomi
enflasyon
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.Verilere göre yıllık enflasyon (E-TÜFE) şubatta yüzde 126.91'e yükseldi.Aylık enflasyon ise yüzde 7.21 oldu.Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 121,62, aylık enflasyon ise yüzde 9,26 olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230302/merkez-bankasi-depremin-orta-vadede-turkiye-ekonomisini-etkilemesi-beklenmiyor-1067719309.html
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enflasyon
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 126'ya yükseldi
09:19 03.03.2023 (güncellendi: 09:56 03.03.2023) Abone ol
ENAG, "Yıllık enflasyon yüzde 126'ya yükseldi" açıklamasını yaptı.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Verilere göre yıllık enflasyon (E-TÜFE) şubatta yüzde 126.91'e yükseldi.
Aylık enflasyon ise yüzde 7.21 oldu.
Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 121,62, aylık enflasyon ise yüzde 9,26 olmuştu.