https://sputniknews.com.tr/20230314/almanyada-hastane-calisanlari-grevde--1068238419.html

Almanya'da hastane çalışanları grevde

Almanya'da hastane çalışanları grevde

Almanya’da hastanelerdeki kamu çalışanları ücretlerinin artırılması talebiyle 2 günlük grev başlattı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T15:23+0300

2023-03-14T15:23+0300

2023-03-14T15:34+0300

dünya

almanya

hastane

grev

sendika

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Almanya'da Verdi Sendikası'na bağlı kamu çalışanları, işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle Almanya’nın birçok eyaletinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Almanya’nın başkenti Berlin’de Charite, Vivantes ve Yahudi hastanelerinde greve giden personel, CCG Salonu'nda toplandı. Burada ülkenin çeşitli kentlerinde greve çıkan hastanelerdeki kamu çalışanlarıyla çevrim içi bağlantı gerçekleştirildi ve karşılıklı destek mesajları verildi. Verdi Sendikası'ndan Gisela Neunhöffer bugün Berlin’de 1000'in üzerinde hastane çalışanının grev yaptığını belirterek, "Almanya genelinde de binlerce çalışan greve çıktı. Burada diğer hastanelerde çalışanlarla canlı bağlantı yapıldı. Salonların ve gösteriler yapılan meydanların dolu olduğu görüldü" ifadesini kullandı. İşverenlerin toplu sözleşme görüşmelerinde çok kötü teklif yaptıklarını söyleyen Neunhöffer, "İşverenler 2 yıl için sadece yüzde 5 ücret artışı teklif ediyor, bu çok az. Almanya’da da enflasyonun çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden taleplerimiz oldu. İşverenlerin kötü bir teklif sunmalarından ötürü çalışanlar çok kızgın" diye konuştu. Kamu şirketlerinde 2.5 milyon çalışan için yüzde 10.5 veya en az 500 euro ücret artışı talep eden Verdi Sendikası, 27-29 Mart'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yapılan bu uyarı grevleriyle işverenler üzerine baskıyı artırmayı hedefliyor.​​​​​​​ Sendikanın çağrısıyla dün de 4 havalimanında yer ve güvenlik personeli grev yapmış ve yüzlerce uçuş iptal edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230313/almanyada-yuzlerce-ucus-iptal-1068191721.html

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