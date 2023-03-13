https://sputniknews.com.tr/20230313/almanyada-yuzlerce-ucus-iptal-1068191721.html

Almanya'da yüzlerce uçuş iptal

Almanya'da yüzlerce uçuş iptal

Almanya’da Berlin-Brandenburg, Hamburg, Hannover ve Bremen havalimanlarındaki çalışanların uyarı grevi yapması sebebiyle yüzlerce uçuş iptal oldu. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T15:31+0300

2023-03-13T15:31+0300

2023-03-13T15:36+0300

ekonomi

almanya

grev

havalimanı

sendika

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Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda çalışan güvenlik personeli, hafta sonu ve tatil günlerinde ödenen ek ücretlere artış yapılması talebiyle Verdi Sendikası'nın çağrısıyla bir günlük iş bırakma eyleminde bulundu. Uyarı grevi sebebiyle Berlin-Brandenburg Havalimanı’nda yaklaşık 270 uçuş iptal edilirken, çalışanlar havalimanı önündeki Willy-Brandt Meydanı'nda toplanarak gösteri yaptı. Burada bir konuşma yapan Verdi Sendikasından Enrico Rümker, hafta sonu ve tatil günlerinde ödenen ek ücretlere artış yapılması için grev yaptıklarını belirterek, “İşverenlerle bu konuda 2016’dan beri müzakere ediyoruz. Mevcut düzenleme de 2006’dan kalma. O dönemden beri bir çok şey oldu ve bu konuda (ücretlerde) uyarlama ihtiyacı duyuyoruz. Bugüne kadar işverenlerden ciddiye alınacak bir teklif yapılmadı" diye konuştu. Rümker, iş verenlerin bir anlaşmaya yanaşmaması durumunda grevi genişletebilecekleri uyarısında bulundu. Berlin-Brandenburg Havalimanı şirketinin basın sözcüsü Sabine Deckwerth, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grev sebebiyle havalimanından kalkacak yaklaşık 200 uçuşun ve havalimanına inecek yaklaşık 70 uçuşun iptal edildiğini belirtti. Sözcü Deckwerth, iptallerden 27 bin yolcunun etkilendiğini kaydetti. Kamu şirketlerinde çalışanlar için yüzde 10.5 veya en az 500 euro ücret artışı talep eden Verdi Sendikası 27-29 Mart tarihlerinde yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yapılan bu uyarı grevleriyle iş verenler üzerine baskıyı artırmayı hedefliyor.​​​​​​​

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