https://sputniknews.com.tr/20220906/pilotlarin-greve-gittigi-lufthansa-daha-iyi-ucret-teklifiyle-daha-fazla-rezil-olmaktan-kurtuldu-1060874864.html

Pilotların greve gittiği Lufthansa, daha iyi ücret teklifiyle daha fazla rezil olmaktan kurtuldu

Pilotların greve gittiği Lufthansa, daha iyi ücret teklifiyle daha fazla rezil olmaktan kurtuldu

Alman havayolu devi Lufthansa’da pilotların ücret anlaşmazlığı nedeniyle gittiği grevler yüzünden binlerce uçuşun iptal olması ve havaalanlarında kaos... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T18:15+0300

2022-09-06T18:15+0300

2022-09-06T18:32+0300

almanya

lufthansa

grev

toplu sözleşme

maaş

ücret

zam

artış

enflasyon

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101588/02/1015880297_0:50:3001:1738_1920x0_80_0_0_a90daaeed3d40d560575cae8c3d8670e.jpg

Lufthansa pilotlarının bağlı bulunduğu sendika olan Vereinigung Cockpit (VC), hem yolcu hem de kargo uçaklarının pilotlarının çarşamba gününden itibaren başlayacağı yeni grevin, işverenle varılan anlaşma nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Aksi takdirde pilotlar, çarşamba 00.00'dan perşembe 23.59'a dek iş bırakarak havaalanlarını felce uğratacaktı. Yeni bir kaos tehdidiyle karşı karşıya kalan Lufthansa yönetimi, bugün içinde yapılacak acil görüşmelerde sendikaya 'daha iyi bir teklif' sunacağını duyurdu. Görüşmelerde varılan anlaşmayla ilgili ilk etapta açıklama yapılmadı. Almanya’da yıllık enflasyonun ağustos ayında yüzde 7.9 ile neredeyse 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına koşut, VC, bu yıl için yüzde 5.5'lik ücret artışı, gelecek yıl için ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını, yani yaklaşık yüzde 8.2 oranında ücret artışı talep ediyordu. Bu paketin tamamının pilot personel maliyetlerini yüzde 40 oranında, yani 900 milyon euro artıracağı gerekçesiyle itiraz eden Lufthansa yönetimi, cuma günkü grevde Almanya'daki seferlerinin neredeyse tamamını iptal etmek zorunda kalması ve 130 binden fazla yolcunun sefil olması sonrası tavır değiştirmiş gözüktü. Batı'nın Rusya yaptırımlarının yarattığı enerji krizinin körüklediği yüksek enflasyonun tüm kıtayı vurmasıyla birlikte, gelecek aylarda toplu maaş pazarlığının Avrupa genelinde gergin geçmesi bekleniyor.Almanya'da Union IG Metall sendikası da metal ve elektrik endüstrisi için toplu ücret pazarlığını başlatmak için cumartesi günü gösteri çağrısında bulundu.Sendikanın Hesse, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Thüringen bölgelerindeki işçileri temsil eden 'Mitte' kolu, temsil ettiği 400 bin işçi için 12 ay boyunca yüzde 8'lik ücret artışı talep ettiğini duyurdu.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, lufthansa, grev, toplu sözleşme, maaş, ücret, zam, artış, enflasyon, anlaşma, uzlaşma