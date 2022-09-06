https://sputniknews.com.tr/20220906/pilotlarin-greve-gittigi-lufthansa-daha-iyi-ucret-teklifiyle-daha-fazla-rezil-olmaktan-kurtuldu-1060874864.html
Pilotların greve gittiği Lufthansa, daha iyi ücret teklifiyle daha fazla rezil olmaktan kurtuldu
Pilotların greve gittiği Lufthansa, daha iyi ücret teklifiyle daha fazla rezil olmaktan kurtuldu
Alman havayolu devi Lufthansa’da pilotların ücret anlaşmazlığı nedeniyle gittiği grevler yüzünden binlerce uçuşun iptal olması ve havaalanlarında kaos... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T18:15+0300
2022-09-06T18:15+0300
2022-09-06T18:32+0300
almanya
lufthansa
grev
toplu sözleşme
maaş
ücret
zam
artış
enflasyon
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101588/02/1015880297_0:50:3001:1738_1920x0_80_0_0_a90daaeed3d40d560575cae8c3d8670e.jpg
Lufthansa pilotlarının bağlı bulunduğu sendika olan Vereinigung Cockpit (VC), hem yolcu hem de kargo uçaklarının pilotlarının çarşamba gününden itibaren başlayacağı yeni grevin, işverenle varılan anlaşma nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Aksi takdirde pilotlar, çarşamba 00.00'dan perşembe 23.59'a dek iş bırakarak havaalanlarını felce uğratacaktı. Yeni bir kaos tehdidiyle karşı karşıya kalan Lufthansa yönetimi, bugün içinde yapılacak acil görüşmelerde sendikaya 'daha iyi bir teklif' sunacağını duyurdu. Görüşmelerde varılan anlaşmayla ilgili ilk etapta açıklama yapılmadı. Almanya’da yıllık enflasyonun ağustos ayında yüzde 7.9 ile neredeyse 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına koşut, VC, bu yıl için yüzde 5.5'lik ücret artışı, gelecek yıl için ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını, yani yaklaşık yüzde 8.2 oranında ücret artışı talep ediyordu. Bu paketin tamamının pilot personel maliyetlerini yüzde 40 oranında, yani 900 milyon euro artıracağı gerekçesiyle itiraz eden Lufthansa yönetimi, cuma günkü grevde Almanya'daki seferlerinin neredeyse tamamını iptal etmek zorunda kalması ve 130 binden fazla yolcunun sefil olması sonrası tavır değiştirmiş gözüktü. Batı'nın Rusya yaptırımlarının yarattığı enerji krizinin körüklediği yüksek enflasyonun tüm kıtayı vurmasıyla birlikte, gelecek aylarda toplu maaş pazarlığının Avrupa genelinde gergin geçmesi bekleniyor.Almanya'da Union IG Metall sendikası da metal ve elektrik endüstrisi için toplu ücret pazarlığını başlatmak için cumartesi günü gösteri çağrısında bulundu.Sendikanın Hesse, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Thüringen bölgelerindeki işçileri temsil eden 'Mitte' kolu, temsil ettiği 400 bin işçi için 12 ay boyunca yüzde 8'lik ücret artışı talep ettiğini duyurdu.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101588/02/1015880297_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_20b0a6d4b50e7cd67f8e2cf3492656e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, lufthansa, grev, toplu sözleşme, maaş, ücret, zam, artış, enflasyon, anlaşma, uzlaşma
almanya, lufthansa, grev, toplu sözleşme, maaş, ücret, zam, artış, enflasyon, anlaşma, uzlaşma
Pilotların greve gittiği Lufthansa, daha iyi ücret teklifiyle daha fazla rezil olmaktan kurtuldu
18:15 06.09.2022 (güncellendi: 18:32 06.09.2022) Abone ol
Alman havayolu devi Lufthansa’da pilotların ücret anlaşmazlığı nedeniyle gittiği grevler yüzünden binlerce uçuşun iptal olması ve havaalanlarında kaos yaşanması sonrası, toplu sözleşme görüşmelerinde son dakika uzlaşmasına varıldı. Bu sayede pilotların bu hafta için ilan ettikleri grev iptal oldu.
Lufthansa pilotlarının bağlı bulunduğu sendika olan Vereinigung Cockpit (VC), hem yolcu hem de kargo uçaklarının pilotlarının çarşamba gününden itibaren başlayacağı yeni grevin, işverenle varılan anlaşma nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Aksi takdirde pilotlar, çarşamba 00.00'dan perşembe 23.59'a dek iş bırakarak havaalanlarını felce uğratacaktı.
Yeni bir kaos tehdidiyle karşı karşıya kalan Lufthansa yönetimi, bugün içinde yapılacak acil görüşmelerde sendikaya 'daha iyi bir teklif' sunacağını duyurdu. Görüşmelerde varılan anlaşmayla ilgili ilk etapta açıklama yapılmadı.
Almanya’da yıllık enflasyonun ağustos ayında yüzde 7.9 ile neredeyse 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına koşut, VC, bu yıl için yüzde 5.5'lik ücret artışı, gelecek yıl için ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını, yani yaklaşık yüzde 8.2 oranında ücret artışı talep ediyordu.
Bu paketin tamamının pilot personel maliyetlerini yüzde 40 oranında, yani 900 milyon euro artıracağı gerekçesiyle itiraz eden Lufthansa yönetimi, cuma günkü grevde Almanya'daki seferlerinin neredeyse tamamını iptal etmek zorunda kalması ve 130 binden fazla yolcunun sefil olması sonrası tavır değiştirmiş gözüktü.
Batı'nın Rusya yaptırımlarının yarattığı enerji krizinin körüklediği yüksek enflasyonun tüm kıtayı vurmasıyla birlikte, gelecek aylarda toplu maaş pazarlığının Avrupa genelinde gergin geçmesi bekleniyor.
Almanya'da Union IG Metall sendikası da metal ve elektrik endüstrisi için toplu ücret pazarlığını başlatmak için cumartesi günü gösteri çağrısında bulundu.
Sendikanın Hesse, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Thüringen bölgelerindeki işçileri temsil eden 'Mitte' kolu, temsil ettiği 400 bin işçi için 12 ay boyunca yüzde 8'lik ücret artışı talep ettiğini duyurdu.