https://sputniknews.com.tr/20220901/tum-ucuslar-aksayabilir-lufthansa-pilotlari-greve-gidiyor-1060668891.html

'Tüm uçuşlar aksayabilir': Lufthansa pilotları greve gidiyor

'Tüm uçuşlar aksayabilir': Lufthansa pilotları greve gidiyor

Almanya'nın önde gelen havayolu şirketi Lufthansa'da pilotlar, cuma günü grev yapma kararı aldı. Maaşlarına zam isteyen pilotlar iş bırakırken tüm uçuşlarda... 01.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-01T12:33+0300

2022-09-01T12:33+0300

2022-09-01T12:33+0300

dünya

lufthansa

grev

uçuş

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Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden olan Lufthansa pilotları için 'maaşların iyileştirilmesi' görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.İş bırakma eyleminin 2 Eylül günü saat 00.01 ve 23.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, greve Lufthansa’nın kargo bölümüne çalışan pilotların da katılacağı vurgulandı.Yenilen müzakerelerin sonuçsuz kaldığı bildirilen açıklamada, şirket yönetiminin iş uyuşmazlıklarını önlemek için önemli ölçüde geliştirilmiş bir teklif sunması gerektiği vurgulandı.VC, söz konusu grev girişimiyle Lufthansa’nın pilotlarına ödenen ücretlerin iyileştirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.Sendika, bu yıl için yüzde 5.5'lik bir ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman havayolu sektörü, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.Ülkede özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.Bu kuyruklar, gecikmeler ve iptaller Kovid-19 karantinalarından sonra seyahat etmek isteyen tatilcileri hayal kırıklığına uğratmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220828/ispanyada-havayolu-sirketlerindeki-greve-iberia-express-de-eklendi-92-ucus-iptal-edilecek-1060489369.html

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