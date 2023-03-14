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https://sputniknews.com.tr/20230314/abdli-yatirimci-kiyosaki-credit-suisse-iflas-edecek-1068254750.html
ABD’li yatırımcı Kiyosaki: Credit Suisse iflas edecek
ABD’li yatırımcı Kiyosaki: Credit Suisse iflas edecek
Lehman Brothers'ın iflas edeceğini doğru tahmin eden Robert Kiyosaki, Credit Suisse'in batacağını ileri sürdü. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T22:03+0300
2023-03-14T22:03+0300
ekonomi
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iflas
credit suisse
silicon valley bank
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ABD’nin en büyük bankalarından Lehman Brothers'ın 2008'deki çöküşünü öngören analist ve yatırımcı Robert Kiyosaki, Zürih merkezli Credit Suisse'nin iflas edeceğini düşündüğünü söyledi.Fox Business televizyonuna konuşan Kiyosaki, “Sorun tahvil piyasasında... Yıllar önce Lehman Brothers'ın iflasını öngörmüştüm ve sanırım bir sonraki banka Credit Suisse olacak... tahvil piyasası çöküyor” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Silicon Valley Bank’a kayyum atandığını bildirmişti.SVB'nin iflası, 2008 küresel finans krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230314/bloomberg-svbnin-iflasi-nedeniyle-kuresel-finans-sirketleri-450-milyar-dolar-kaybetti-1068250043.html
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abd, banka, iflas, credit suisse, silicon valley bank, signature bank, kriz, ekonomik kriz
abd, banka, iflas, credit suisse, silicon valley bank, signature bank, kriz, ekonomik kriz

ABD’li yatırımcı Kiyosaki: Credit Suisse iflas edecek

22:03 14.03.2023
© Sputnik / Vladimir Trefilov / Multimedya arşivine gidinPara
Para - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© Sputnik / Vladimir Trefilov
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Lehman Brothers'ın iflas edeceğini doğru tahmin eden Robert Kiyosaki, Credit Suisse'in batacağını ileri sürdü.
ABD’nin en büyük bankalarından Lehman Brothers'ın 2008'deki çöküşünü öngören analist ve yatırımcı Robert Kiyosaki, Zürih merkezli Credit Suisse'nin iflas edeceğini düşündüğünü söyledi.
Fox Business televizyonuna konuşan Kiyosaki, “Sorun tahvil piyasasında... Yıllar önce Lehman Brothers'ın iflasını öngörmüştüm ve sanırım bir sonraki banka Credit Suisse olacak... tahvil piyasası çöküyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Silicon Valley Bank’a kayyum atandığını bildirmişti.
SVB'nin iflası, 2008 küresel finans krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.
SVB - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
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