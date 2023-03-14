https://sputniknews.com.tr/20230314/abdli-yatirimci-kiyosaki-credit-suisse-iflas-edecek-1068254750.html

ABD’li yatırımcı Kiyosaki: Credit Suisse iflas edecek

ABD’li yatırımcı Kiyosaki: Credit Suisse iflas edecek

Lehman Brothers'ın iflas edeceğini doğru tahmin eden Robert Kiyosaki, Credit Suisse'in batacağını ileri sürdü. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T22:03+0300

2023-03-14T22:03+0300

2023-03-14T22:03+0300

ekonomi

abd

banka

iflas

credit suisse

silicon valley bank

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ekonomik kriz

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ABD’nin en büyük bankalarından Lehman Brothers'ın 2008'deki çöküşünü öngören analist ve yatırımcı Robert Kiyosaki, Zürih merkezli Credit Suisse'nin iflas edeceğini düşündüğünü söyledi.Fox Business televizyonuna konuşan Kiyosaki, “Sorun tahvil piyasasında... Yıllar önce Lehman Brothers'ın iflasını öngörmüştüm ve sanırım bir sonraki banka Credit Suisse olacak... tahvil piyasası çöküyor” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Silicon Valley Bank’a kayyum atandığını bildirmişti.SVB'nin iflası, 2008 küresel finans krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230314/bloomberg-svbnin-iflasi-nedeniyle-kuresel-finans-sirketleri-450-milyar-dolar-kaybetti-1068250043.html

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abd, banka, iflas, credit suisse, silicon valley bank, signature bank, kriz, ekonomik kriz