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https://sputniknews.com.tr/20230314/abdli-siyaset-bilimci-varoliden-dolar-tarifi-bir-kagit-parcasi-1068255124.html
ABD’li siyaset bilimci Varoli’den dolar tarifi: Bir kağıt parçası
ABD’li siyaset bilimci Varoli’den dolar tarifi: Bir kağıt parçası
ABD’li siyaset bilimci Varoli, Amerikan dolarının sadece ‘bir kağıt parçası’ olduğunu, ülkenin finans sisteminin ise çökmek üzere olduğunu belirtti. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T22:07+0300
2023-03-14T22:07+0300
ekonomi
abd
banka
kriz
silicon valley bank
iflas
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ABD’li uzman John Varoli, Amerikan dolarının sadece ‘bir kağıt parçası’ olduğunu, ülkenin finans sisteminin ise çökmek üzere olduğunu söyledi.Rus İzvestiya gazetesinin sözlerini alıntıladığı Varoli, “Sürekli olarak para basıyoruz, bu bir gün bitecek, bu krizi atlatacağız ama bu sadece kaçınılmaz olanı geciktirecek, yani bu sistem bir kez çökecek ve bir daha ayakta kalamayacak” diye konuştu.ABD hükümetinin paniği önlemek için her şeyi yaptığını ve vatandaşları ‘dolar denen o kağıt parçasının değerli olduğuna’ ikna ettiğini belirten Varoli, potansiyel krizin en çok Batılı ülkelere ve NATO’ya zarar vereceğini vurguladı.11 Mart’ta Kaliforniya merkezli Silicon Valley Bank’ın hisselerinde yaşanan büyük düşüşün ardından bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, bankanın bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.SVB'nin iflası, 2008 küresel finans krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.Eski ABD Başkanı Donald Trump’a göre ülke, Joe Biden'ın ekonomi politikaları nedeniyle yeni bir Büyük Buhranın eşiğinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/abdli-yatirimci-kiyosaki-credit-suisse-iflas-edecek-1068254750.html
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abd, banka, kriz, silicon valley bank, iflas
abd, banka, kriz, silicon valley bank, iflas

ABD’li siyaset bilimci Varoli’den dolar tarifi: Bir kağıt parçası

22:07 14.03.2023
© Sputnik /  / Multimedya arşivine gidin2018'de küresel ekonomiyi bekleyen şok dalgaları
2018'de küresel ekonomiyi bekleyen şok dalgaları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
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ABD’li siyaset bilimci Varoli, Amerikan dolarının sadece ‘bir kağıt parçası’ olduğunu, ülkenin finans sisteminin ise çökmek üzere olduğunu belirtti.
ABD’li uzman John Varoli, Amerikan dolarının sadece ‘bir kağıt parçası’ olduğunu, ülkenin finans sisteminin ise çökmek üzere olduğunu söyledi.
Rus İzvestiya gazetesinin sözlerini alıntıladığı Varoli, “Sürekli olarak para basıyoruz, bu bir gün bitecek, bu krizi atlatacağız ama bu sadece kaçınılmaz olanı geciktirecek, yani bu sistem bir kez çökecek ve bir daha ayakta kalamayacak” diye konuştu.
ABD hükümetinin paniği önlemek için her şeyi yaptığını ve vatandaşları ‘dolar denen o kağıt parçasının değerli olduğuna’ ikna ettiğini belirten Varoli, potansiyel krizin en çok Batılı ülkelere ve NATO’ya zarar vereceğini vurguladı.
11 Mart’ta Kaliforniya merkezli Silicon Valley Bank’ın hisselerinde yaşanan büyük düşüşün ardından bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.
FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, bankanın bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.
SVB'nin iflası, 2008 küresel finans krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’a göre ülke, Joe Biden'ın ekonomi politikaları nedeniyle yeni bir Büyük Buhranın eşiğinde bulunuyor.
Para - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
EKONOMİ
ABD’li yatırımcı Kiyosaki: Credit Suisse iflas edecek
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