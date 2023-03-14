https://sputniknews.com.tr/20230314/abdli-siyaset-bilimci-varoliden-dolar-tarifi-bir-kagit-parcasi-1068255124.html

ABD’li siyaset bilimci Varoli’den dolar tarifi: Bir kağıt parçası

ABD’li siyaset bilimci Varoli’den dolar tarifi: Bir kağıt parçası

ABD’li siyaset bilimci Varoli, Amerikan dolarının sadece ‘bir kağıt parçası’ olduğunu, ülkenin finans sisteminin ise çökmek üzere olduğunu belirtti. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T22:07+0300

2023-03-14T22:07+0300

2023-03-14T22:07+0300

ekonomi

abd

banka

kriz

silicon valley bank

iflas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103133/55/1031335536_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_fbf32fdf9a6d1f7cfb9aa8d036213727.jpg

ABD’li uzman John Varoli, Amerikan dolarının sadece ‘bir kağıt parçası’ olduğunu, ülkenin finans sisteminin ise çökmek üzere olduğunu söyledi.Rus İzvestiya gazetesinin sözlerini alıntıladığı Varoli, “Sürekli olarak para basıyoruz, bu bir gün bitecek, bu krizi atlatacağız ama bu sadece kaçınılmaz olanı geciktirecek, yani bu sistem bir kez çökecek ve bir daha ayakta kalamayacak” diye konuştu.ABD hükümetinin paniği önlemek için her şeyi yaptığını ve vatandaşları ‘dolar denen o kağıt parçasının değerli olduğuna’ ikna ettiğini belirten Varoli, potansiyel krizin en çok Batılı ülkelere ve NATO’ya zarar vereceğini vurguladı.11 Mart’ta Kaliforniya merkezli Silicon Valley Bank’ın hisselerinde yaşanan büyük düşüşün ardından bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı.FDIC, 10 Mart'ta piyasalarda düşüşe neden olan SVB'ye kayyum atandığını bildirirken, bankanın bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedilmişti.SVB'nin iflası, 2008 küresel finans krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri olmuştu.Eski ABD Başkanı Donald Trump’a göre ülke, Joe Biden'ın ekonomi politikaları nedeniyle yeni bir Büyük Buhranın eşiğinde bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230314/abdli-yatirimci-kiyosaki-credit-suisse-iflas-edecek-1068254750.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, banka, kriz, silicon valley bank, iflas