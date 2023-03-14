https://sputniknews.com.tr/20230314/abdde-nefret-suclari-yuzde-116-artti-1068213164.html

ABD'de nefret suçları yüzde 11.6 arttı

ABD'de nefret suçları yüzde 11.6 arttı

FBI, ABD'de ırk, etnik ve soya yönelik önyargılar nedeniyle işlenen nefret suçlarının 2021’de yüzde 11.6 arttığını açıkladı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T05:07+0300

2023-03-14T05:07+0300

2023-03-14T05:07+0300

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fbi

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Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yayınlanan raporda, ABD'deki nefret suçlarının 2020'ye kıyasla 2021 yılında yüzde 11.6 arttığı belirtildi. Nefret suçlarının en fazla ırk, etnik ve soya dayalı önyargılardan kaynaklandığını ifade eden FBI, 2020'de 8 bin 120 olan nefret suçu olaylarının 2021'de 9 bin 65'e yükseldiğini açıkladı. FBI, 2021'deki nefret suçu kurbanlarının yüzde 64.5'inin ırk, etnik köken veya soy önyargısı nedeniyle hedef alındığını, yüzde 15.9'unun cinsel yönelim önyargısı nedeniyle ve yüzde 14.1'inin de dini önyargılar nedeniyle hedef alındığını aktardı. FBI yetkilileri, istatistiksel olarak eğilimleri belirlemek adına 16 eyaletteki en kalabalık 130 şehri izlediklerini belirtti.Kurum, 2021 için bildirilen ilk beş nefret suçu kategorisinin siyah karşıtı, beyaz karşıtı, eşcinsel erkek karşıtı, Yahudi karşıtı ve Asyalı karşıtı olduğunu aktararak, nefret suçlarının türlerine göre yüzde 43.2'sini tehdit, yüzde 35.5'ini hafif saldırı, yüzde 20.1'ini ağır saldırı olarak tanımladı.2021'de nefret suçlarının izlenmesine ve soruşturulmasına yardımcı olmak adına eyaletlere ve belediyelere fon ve kaynakları genişleten ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, nefret suçlarına karşı yaptırım uygulanmasını Adalet Bakanlığı için birinci öncelik haline getirmiş ve savcılara bu tür olaylara ilişkin hem cezai hem de hukuk soruşturmalarını hızlandırma talimatı vermişti.Adalet Bakanı Yardımcısı Vanita Gupta yaptığı açıklamada, "Nefret suçu istatistiklerinin FBI'a bildirilmesini artırmak için ülke genelinde eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle çalışmaya devam ediyoruz. Nefret suçlarına ve neden oldukları büyük yıkıma bu ülkede yer yok. Adalet Bakanlığı, her türlü şiddetle mücadele etmek için elindeki aracı ve kaynağı kullanmaya kararlıdır" dedi.

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abd, nefret, nefret ve ayrımcılık suçu, nefret söylemi, rapor, fbi