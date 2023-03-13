https://sputniknews.com.tr/20230313/turkiyedeki-depremler-rusyanin-onerdigi-gaz-merkezi-projesinde-duzenlemelere-yol-acti-1068165622.html
'Türkiye'deki depremler, Rusya'nın önerdiği gaz merkezi projesinde düzenlemelere yol açtı'
'Türkiye'deki depremler, Rusya'nın önerdiği gaz merkezi projesinde düzenlemelere yol açtı'
Sputnik'e konuşan bir kaynak, Türkiye'deki yıkıcı depremlerin Rusya'nın önerdiği doğalgaz merkezi projesinde düzenlemelere yol açtığını ancak projenin rafa... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T05:30+0300
2023-03-13T05:30+0300
2023-03-13T05:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
rusya
gaz
doğalgaz
merkez
enerji
iş birliği
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Ekim 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetlerine Türkiye'de Kuzey Akım boru hatlarına alternatif olabilecek bir gaz merkezi oluşturma olasılığını planlama talimatı vermişti. Sputnik'e konuşan bir kaynak, gaz merkezi projesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü projede çeşitli düzenlemelere gidildiğini belirten kaynak, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi kademeli olarak gündemimizdeki meselelere geri dönüyoruz, buna gaz merkezi meselesi de dahil" diyen kaynak, gaz merkezi projesinin deprem sonrası kaynak sıkıntısı nedeniyle ertelenip ertelenemeyeceği sorusuna ise "Olmaz, böyle bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230305/turkiyede-kurulacak-dogalgaz-nakil-merkezi-rusya-ile-ab-arasindaki-gaz-siyasetine-son-verebilir-1067831695.html
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türkiye, rusya, gaz, doğalgaz, merkez, enerji, iş birliği
türkiye, rusya, gaz, doğalgaz, merkez, enerji, iş birliği
'Türkiye'deki depremler, Rusya'nın önerdiği gaz merkezi projesinde düzenlemelere yol açtı'
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Sputnik'e konuşan bir kaynak, Türkiye'deki yıkıcı depremlerin Rusya'nın önerdiği doğalgaz merkezi projesinde düzenlemelere yol açtığını ancak projenin rafa kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Ekim 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetlerine Türkiye'de Kuzey Akım boru hatlarına alternatif olabilecek bir gaz merkezi oluşturma olasılığını planlama talimatı vermişti.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, gaz merkezi projesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü projede çeşitli düzenlemelere gidildiğini belirten kaynak, şu ifadeleri kullandı:
"Depremler, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarında ana konu haline geldi. Tüm kurumların çabası, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan afetin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yönelikti. Bu nedenle diğer bazı konularda düzenlemeler yapıldı."
"Şimdi kademeli olarak gündemimizdeki meselelere geri dönüyoruz, buna gaz merkezi meselesi de dahil" diyen kaynak, gaz merkezi projesinin deprem sonrası kaynak sıkıntısı nedeniyle ertelenip ertelenemeyeceği sorusuna ise "Olmaz, böyle bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi.