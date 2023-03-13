https://sputniknews.com.tr/20230313/turkiyedeki-depremler-rusyanin-onerdigi-gaz-merkezi-projesinde-duzenlemelere-yol-acti-1068165622.html

'Türkiye'deki depremler, Rusya'nın önerdiği gaz merkezi projesinde düzenlemelere yol açtı'

'Türkiye'deki depremler, Rusya'nın önerdiği gaz merkezi projesinde düzenlemelere yol açtı'

Sputnik'e konuşan bir kaynak, Türkiye'deki yıkıcı depremlerin Rusya'nın önerdiği doğalgaz merkezi projesinde düzenlemelere yol açtığını ancak projenin rafa... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T05:30+0300

2023-03-13T05:30+0300

2023-03-13T05:30+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

rusya

gaz

doğalgaz

merkez

enerji

iş birliği

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Ekim 2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetlerine Türkiye'de Kuzey Akım boru hatlarına alternatif olabilecek bir gaz merkezi oluşturma olasılığını planlama talimatı vermişti. Sputnik'e konuşan bir kaynak, gaz merkezi projesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü projede çeşitli düzenlemelere gidildiğini belirten kaynak, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi kademeli olarak gündemimizdeki meselelere geri dönüyoruz, buna gaz merkezi meselesi de dahil" diyen kaynak, gaz merkezi projesinin deprem sonrası kaynak sıkıntısı nedeniyle ertelenip ertelenemeyeceği sorusuna ise "Olmaz, böyle bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230305/turkiyede-kurulacak-dogalgaz-nakil-merkezi-rusya-ile-ab-arasindaki-gaz-siyasetine-son-verebilir-1067831695.html

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türkiye, rusya, gaz, doğalgaz, merkez, enerji, iş birliği