https://sputniknews.com.tr/20230313/putin-karabagdaki-tum-sorunlar-rus-baris-gucuyle-etkilesim-icinde-cozulmeli---1068183074.html

Putin: Karabağ'daki tüm sorunlar, Rus barış gücüyle etkileşim içinde çözülmeli

Putin: Karabağ'daki tüm sorunlar, Rus barış gücüyle etkileşim içinde çözülmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da ortaya çıkan tüm sorunların yapıcı bir şekilde, Rus barış gücüyle temas ve etkileşim içinde çözülmesi... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T13:32+0300

2023-03-13T13:32+0300

2023-03-13T13:33+0300

vladimir putin

nikola paşinyan

dünya

ermenistan

rusya

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 2020-2022 yıllarında Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında varışan tüm mutabakatların uygulanmasıyla ilgili hususları istişare eden Putin ve Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması, bölgede ekonomi ve ulaşım ağlarının yeniden canlandırılması ve Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının hazırlanması gibi konular hakkında görüş alışverişi yaptı. Karabağ çevresindeki durumun ele alınması sırasında Putin, bölgede ortaya çıkan tüm sorunların yapıcı bir şekilde, Rus barış gücüyle temas ve etkileşim içinde çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Putin ve Paşinyan arasındaki telefon görüşmesi, 5 Mart'ta bölgede Karabağ kolluk kuvvetleri ile Azerbaycan askerleri arasında yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmayı izledi. Rusya Savunma Bakanlığı, çatışmanın Rus barış gücünün çabalarıyla sona erdiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230307/rus-baris-gucu-azerbaycan-gucleri-ile-karabag-kolluk-kuvvetleri-arasindaki-catismayi-sona-erdirdi-1067912497.html

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vladimir putin, nikola paşinyan, ermenistan, rusya