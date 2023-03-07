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https://sputniknews.com.tr/20230307/rus-baris-gucu-azerbaycan-gucleri-ile-karabag-kolluk-kuvvetleri-arasindaki-catismayi-sona-erdirdi-1067912497.html
Rus barış gücü, Azerbaycan güçleri ile Karabağ kolluk kuvvetleri arasındaki çatışmayı sona erdirdi
Rus barış gücü, Azerbaycan güçleri ile Karabağ kolluk kuvvetleri arasındaki çatışmayı sona erdirdi
Dağlık Karabağ kolluk kuvvetleri ile Azerbaycan askerleri arasında dün yaşanan çatışmada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T00:49+0300
2023-03-07T00:50+0300
dağlık karabağ
dünya
azeri
ermeni
çatışma
rus barış gücü
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Azerbaycan askerlerinin pazar günü sabah saat 10:00'da Dağlık Karabağ kolluk kuvvetleri üyelerinin bulunduğu bir araca ateş açtığını kaydeden Savunma Bakanlığı, Karabağ tarafının 3, Azerbaycan tarafının 2 kayıp verdiğini, her iki taraftan 1'er yaralı olduğunu aktardı.Rus barış gücünün çabaları sayesinde çatışmanın sona erdiğini bildiren bakanlık, Rus barış gücü komutanlığının vaka hakkında Azeri ve Ermeni taraflarıyla soruşturma yürüttüğünün altını çizdi.Dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus barış gücü birliklerinin konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı bilgisi edindiklerini, bunun üzerine Azeri askerlerinin harekete geçtiğini belirtmişti.İddiaları reddeden Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bölgeye uluslararası gözlem misyonu gönderilmesi gerektiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230305/karabagda-azeri-ile-ermeni-gucleri-arasinda-yeni-bir-catisma-yasandi-1067838701.html
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dağlık karabağ, azeri, ermeni, çatışma, rus barış gücü
dağlık karabağ, azeri, ermeni, çatışma, rus barış gücü

Rus barış gücü, Azerbaycan güçleri ile Karabağ kolluk kuvvetleri arasındaki çatışmayı sona erdirdi

00:49 07.03.2023 (güncellendi: 00:50 07.03.2023)
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinRus barış gücü, Dağlık Karabağ
Rus barış gücü, Dağlık Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
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Dağlık Karabağ kolluk kuvvetleri ile Azerbaycan askerleri arasında dün yaşanan çatışmada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, çatışmanın Rus barış gücünün çabalarıyla sona erdiğini bildirdi.
Azerbaycan askerlerinin pazar günü sabah saat 10:00'da Dağlık Karabağ kolluk kuvvetleri üyelerinin bulunduğu bir araca ateş açtığını kaydeden Savunma Bakanlığı, Karabağ tarafının 3, Azerbaycan tarafının 2 kayıp verdiğini, her iki taraftan 1'er yaralı olduğunu aktardı.

Rus barış gücünün çabaları sayesinde çatışmanın sona erdiğini bildiren bakanlık, Rus barış gücü komutanlığının vaka hakkında Azeri ve Ermeni taraflarıyla soruşturma yürüttüğünün altını çizdi.

Dün Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus barış gücü birliklerinin konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı bilgisi edindiklerini, bunun üzerine Azeri askerlerinin harekete geçtiğini belirtmişti.

İddiaları reddeden Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bölgeye uluslararası gözlem misyonu gönderilmesi gerektiğini dile getirmişti.
Dağlık Karabağ- Stepanakert (Hankendi) şehri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
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