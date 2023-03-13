Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230313/prof-dr-ahmet-ercan-il-ve-ilce-isimleri-saydi-deprem-beklemiyorum-guvenli-1068172188.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, il ve ilçe isimleri saydı: Deprem beklemiyorum, güvenli
Prof. Dr. Ahmet Ercan, il ve ilçe isimleri saydı: Deprem beklemiyorum, güvenli
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından deprem beklemediği yerleri açıkladı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T10:43+0300
2023-03-13T10:44+0300
türkiye
deprem
övgün ahmet ercan
jeoloji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621603_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f9bc9214f123c22fab25307123449232.jpg
Jeolog Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem beklemediği yerleri açıkladı.Sosyal medya hesabından deprem tehdidi olmayan yerleri söyleyen Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230312/afad-raporu-istanbulun-en-riskli-ilceleri-1068150153.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067621603_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_a43253ab27891d7676554daaa9aa6f0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, övgün ahmet ercan, jeoloji
deprem, övgün ahmet ercan, jeoloji

Prof. Dr. Ahmet Ercan, il ve ilçe isimleri saydı: Deprem beklemiyorum, güvenli

10:43 13.03.2023 (güncellendi: 10:44 13.03.2023)
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından deprem beklemediği yerleri açıkladı.
Jeolog Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem beklemediği yerleri açıkladı.
Sosyal medya hesabından deprem tehdidi olmayan yerleri söyleyen Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:
"Batman Arap Kalkanı güneyindedir. Deprem güvencelidir. Hiç depremi yoktur. Sıkıntı yok. Diyarbakır deprem bakımından az çekincelidir. Bu güne kadar gördüğü en büyük deprem 1934'de M6,2'dir. Ancak Arap Kalkanı ucundaki Lice 1975'de M6,9 üretmiştir. Öteki ilçeler depremsizdir. Diyarbakır'da deprem beklemiyorum. Şanlıurfa Bozova ile Harran Kırıkları, ayrıca DAK ile ÖDK etkisindedir. Başkent odaklı M6,4’e kadar depremler 500 ile 1000 yılda bir olur. Tüm ilçeleriyle 3 ile 4. Derece deprem bölgesinde olup çok güvenlidir. Bitlis ili ilçeleriyle 1.der. sarsım bölgesidir. Kavakbaşı, KAK, VAN, BBK (Bitlis Bindirme Kuşağı) depremlerinden etkilenir. Ahlat ile Tatvan, Bitlis içi M6,4’e kadar sarsıntıları çok uzun aralarla üretir. Dağlık kesimlerdeki yapılar güvenlidir. İçel ili, Ecemiş ile Karaisalı kırıkları etkisindedir. Mersin,MS534’de 6,4,MS1532’de M5,7’i sınamıştır. İlçeleri 4.derece çekincelidir. Adana’da DAK,ÖDK, KDBK’da (Kıbrıs dalma batma kuşağında) olacak depremler özellikle tarım alanları ile deniz kıyısındaki dikintileri göçertebilir. Gaziantep ilinde deprem üreten yerler; MÖ131’de M5,7, MS128’de M6,4 ile Nurdağı’dır. O yıldan beri M7,7’lik bir deprem üretimi olmamıştır. Gaziantep içi ile ilçeleri 3.derece deprem çekinceli olsa da, DAK, ÖDK ile BBK’nın (Bitlis Bindirme Kuşağı) ürettiği sarsım dalgaları etkiler."
Kentsel dönüşüm - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
TÜRKİYE
AFAD raporu: İstanbul’un en riskli ilçeleri hangileri?
Dün, 14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала