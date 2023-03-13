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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230313/peskov-ukraynaya-baris-muzakereleri-icin-henuz-bir-emare-yok---1068189158.html
Peskov: Ukrayna'ya barış müzakereleri için henüz bir emare yok
Peskov: Ukrayna'ya barış müzakereleri için henüz bir emare yok
Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine şu anda yalnızca askeri yoldan ulaşabileceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'le barış müzakereleri için... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T15:02+0300
2023-03-13T15:02+0300
rusya
ukrayna krizi
oscar
dmitriy peskov
aleksey navalnıy
çin
iran
suudi arabistan
ukrayna
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Eski Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger'in Ukrayna krizinin çözümü için Batılı ülkelerin temas grubu kurması yönündeki önerisi, Peskov'un günlük basın toplantısında gündeme geldi. Kremlin Sözcüsü, bu önerinin çatışmalara son verebilip veremeyeceğinin sorulması üzerine "Hayır, biz öyle düşünmüyoruz" yanıtını verdi. Sürecin barışçıl bir çizgiye geçmesi için şu anda herhangi bir emare bulunmadığını kaydeden Peskov, "Bizim mutlak önceliğimiz, koyulan hedeflere ulaşmak olmaya devam ediyor ve her zaman devam edecek. Şu anda onlara sadece askeri yoldan ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı. 'Tahran ve Riyad'ın diplomatik ilişkiler konusunda anlaşmasından memnunuz' İran ile Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmasını değerlendiren Peskov, son derece istikrarsız durumdaki bölgede gerilimin azalmasına ve diyalog kurulmasına katkı sunacak her türlü adımı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Peskov, İran ve Suudi Arabistan gibi önde gelen bölgesel aktörler söz konusu olduğunda bunun daha memnun edici olduğunu ekledi. 'Navalnıy belgeseline Oscar verilmesi siyasi karar' Peskov, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy hakkındaki belgesel filmine Oscar ödülü verilmesini eleştirdi. Belgeseli izlemediğini ve nitelikleri hakkında bir yargıda bulunamayacağını kaydeden Peskov, ancak verilen ödülün konunun siyasileştirildiğini gösterdiğini söyleyebileceğini dile getirdi. Kremlin Sözcüsü, Hollywood'un da bazen işinin siyasileştirilmesinden kaçınmadığını, bu tür şeylerin olduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/cinin-ucgen-masasi-anlasma-getirdi-iran-ve-suudi-arabistanin-normallesmesi-neleri-degistirir-1068185929.html
https://sputniknews.com.tr/20230313/95-oscar-odulleri--her-sey-her-yerde-ayni-anda-filmi-7-odul-topladi-1068166039.html
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rusya, oscar, dmitriy peskov, aleksey navalnıy, çin, iran, suudi arabistan, ukrayna
rusya, oscar, dmitriy peskov, aleksey navalnıy, çin, iran, suudi arabistan, ukrayna

Peskov: Ukrayna'ya barış müzakereleri için henüz bir emare yok

15:02 13.03.2023
© AP Photo / Darko Bandic / Ukrayna - Rusya bayrak
Ukrayna - Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Darko Bandic /
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Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine şu anda yalnızca askeri yoldan ulaşabileceğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'le barış müzakereleri için henüz bir emare bulunmadığını ifade etti.
Eski Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger'in Ukrayna krizinin çözümü için Batılı ülkelerin temas grubu kurması yönündeki önerisi, Peskov'un günlük basın toplantısında gündeme geldi.
Kremlin Sözcüsü, bu önerinin çatışmalara son verebilip veremeyeceğinin sorulması üzerine "Hayır, biz öyle düşünmüyoruz" yanıtını verdi. Sürecin barışçıl bir çizgiye geçmesi için şu anda herhangi bir emare bulunmadığını kaydeden Peskov, "Bizim mutlak önceliğimiz, koyulan hedeflere ulaşmak olmaya devam ediyor ve her zaman devam edecek. Şu anda onlara sadece askeri yoldan ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

'Tahran ve Riyad'ın diplomatik ilişkiler konusunda anlaşmasından memnunuz'

İran ile Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmasını değerlendiren Peskov, son derece istikrarsız durumdaki bölgede gerilimin azalmasına ve diyalog kurulmasına katkı sunacak her türlü adımı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Peskov, İran ve Suudi Arabistan gibi önde gelen bölgesel aktörler söz konusu olduğunda bunun daha memnun edici olduğunu ekledi.
İran ve Suudi Arabistan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
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'Navalnıy belgeseline Oscar verilmesi siyasi karar'

Peskov, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy hakkındaki belgesel filmine Oscar ödülü verilmesini eleştirdi. Belgeseli izlemediğini ve nitelikleri hakkında bir yargıda bulunamayacağını kaydeden Peskov, ancak verilen ödülün konunun siyasileştirildiğini gösterdiğini söyleyebileceğini dile getirdi. Kremlin Sözcüsü, Hollywood'un da bazen işinin siyasileştirilmesinden kaçınmadığını, bu tür şeylerin olduğunu ekledi.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri bu yıl 95. kez gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
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