https://sputniknews.com.tr/20230313/95-oscar-odulleri--her-sey-her-yerde-ayni-anda-filmi-7-odul-topladi-1068166039.html

95. Oscar Ödülleri | 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' filmi 7 dalda ödül topladı

95. Oscar Ödülleri | 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' filmi 7 dalda ödül topladı

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri bu yıl 95. kez gerçekleşti. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T06:41+0300

2023-03-13T06:41+0300

2023-03-13T07:16+0300

yaşam

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oscar ödül töreni

oscar ödülleri

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En Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda törene Hollwood'un yıldızları akın etti. Heykelciğe değer görülen bazı yıldızlar teşekkür konuşması sırasında gözyaşlarına boğuldular. Öyle ağladılar ki deyim yerindeyse gözlerinde yaş kalmadı. 95. Oscar Ödülleri'nde kazananlar şöyle:En İyi Animasyon: Guillermo Del Toro PinocchioEn İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan - 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All at Once)Altın Küre'de de aynı ödülü kazanan Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamdı. 85 yaşındaki annesine seslenen Quan "Anne ben Oscar aldım" dedi. 1984 yılında IndianaJones And The Temple Of Doom filminde çocuk oyuncu olan Vietnam asıllı Ke Huy Quan, bir dönem mülteci kampında yaşadığını hatıratıp "Bu bir Amerikan rüyası, hayallerinizi canlı tutun" dedi.En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis - 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All At Once)Uzun kariyeri boyunca ilk kez Oscar'a aday gösterilen ve ödülü kazanan Curtis, teşekkür konuşmasında gözyaşlarını tutamadı.En İyi Uzun Metrajlı Belgesel: NavalnyEn İyi Canlı Aksiyon: An Irish GoodbyeEn İyi Görüntü Yönetmeni: James Friend (All Quiet On The Western Front- Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı: The Whale (Balina) Adrien Morot Judy Chin, Anne Marie Bradley SherronEn İyi Kostüm Tasarımı: Ruth Carter (Black Panther: Wakanda Forever)En İyi Kısa Belgesel: The Elephant WhisperersEn İyi Kısa Animasyon: The Boy, the Mole, the Fox and the HorseEn İyi Prodüksiyon Tasarımı ve Set Dekorasyonu: All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)En İyi Kısa Belgesel: The Elephant WhisperersEn İyi Kısa Animasyon: Charlie Mackesy ve Matthew Freud. (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse)En İyi Orijinal Müzik: Volker Bertelman - All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok)En İyi Görsel Efekt: Avatar: The Way of WaterEn İyi Orijinal Senaryo: Dan Kwan ve Daniel Scheinert - 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All at Once)En İyi Uyarlama Senaryo: Sarah Polley (Women Talking)En İyi Ses: Top Gun: MaverickEn İyi Orijinal Şarkı: Naatu NaatuEn İyi Kurgu: Paul Rogers - 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All at Once)En İyi Yönetmen: Daniel Kwan, Daniel Scheinert - 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All At Once)En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser (The Whale)En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh - 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All At Once)En İyi Film: 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' (Everything Everywhere All At Once)

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