https://sputniknews.com.tr/20230313/pakistanda-eski-basbakan-imran-han-hakkinda-2-ayri-tutuklama-karari--1068208692.html

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında 2 ayrı tutuklama kararı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında 2 ayrı tutuklama kararı

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Han hakkında kadın yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili açılan dava ve devlet hediyelerini satma ve mal varlığını gizleme... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T23:38+0300

2023-03-13T23:38+0300

2023-03-13T23:38+0300

dünya

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asya & pasifik

islamabad

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Pakistan basınındaki haberlere göre, İslamabad Bölge Mahkemesi'nde eski Başbakan İmran Han’ın, başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve geçen yıl ağustosta kadın bir yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları görüldü.İki mahkeme de duruşmaya katılmayan Han hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verdi.Mahkemelerin kararının ardından İslamabad Emniyet Müdürlüğünden bir ekip, Han’ı gözaltına almak için helikopterle Lahor’a gitti.Öte yandan, 30 Nisan'da Pencap eyaletinde gerçekleştirilecek seçimler için bugün ilk mitingini yapmak üzere Han, Lahor'daki evinden ayrıldı.Başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı iddiasıyla ilgili davada duruşmalara katılmayan Han hakkında 28 Şubat'ta tutuklama kararı verilmişti.Polis, 5 Mart'ta Han'ı gözaltına almaya gitmiş ancak evinde olmadığını açıklamıştı.Han, hakkında verilen karara karşı üst mahkemeye başvurmuş ve mahkeme 13 Mart'a kadar tutuklama kararını askıya almıştı.İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştüPakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230115/pakistanda-imran-han-erken-secim-baskisi-icin-pencap-meclisini-feshetti-1065759567.html

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pakistan, imran han, tutuklama, tutuklama kararı, asya & pasifik, islamabad