https://sputniknews.com.tr/20230115/pakistanda-imran-han-erken-secim-baskisi-icin-pencap-meclisini-feshetti-1065759567.html

Pakistan'da İmran Han, erken seçim baskısı için Pencap meclisini feshetti

Pakistan'da İmran Han, erken seçim baskısı için Pencap meclisini feshetti

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, federal hükümete erken genel seçimler için baskı oluşturmak amacıyla iktidarda olduğu Pencap’ta eyalet meclisini feshetti. 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T03:27+0300

2023-01-15T03:27+0300

2023-01-15T03:27+0300

dünya

imran han

pakistan

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Han’ın müttefiki Pencap Başbakanı Pervez İlahi’nin gönderdiği fesih kararı, aradan geçen 48 saate rağmen Pencap Valisi Balighur Rahman tarafından imzalanmadı.Yasalara göre, 48 saatte imzalanmayan kararın ardından Meclis kendiliğinden feshedilmiş oldu.Meclisin feshedilmesinin ardından geçici hükümet kurulacak ve 90 gün içinde Pencap’ta yeni seçimlere gidilecek.Geçici hükümetin kurulmasıyla ilgili mektup gönderildiPencap Valisi Rahman, Başbakan Şahbaz Şerif’in oğlu ve Pencap Meclisindeki ana muhalefet lideri Hamza Şerif’e ve eski Pencap Başbakanı Pervez İlahi'ye geçici hükümetin kurulmasıyla ilgili mektup gönderdi.Hayber Pahtunhva Başbakanı Mahmud Han da eyalet Meclisinin bugün feshedileceğini açıkladı.İmran Han hükümeti nisanda düşmüştüPakistan'da parlamentoda, 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221218/pakistanda-imran-han-hukumette-oldugu-eyalet-meclislerini-23-aralikta-feshedecek-1064711971.html

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