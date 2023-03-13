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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/malatyada-47-buyuklugunde-deprem-1068165319.html
Malatya'da ve Hatay'da peş peşe depremler
Malatya'da ve Hatay'da peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T04:46+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
pütürge
deprem
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Saat 04.34'te merkez üssü Malatya Pütürge olarak tespit edilen 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin derinliğinin ise 10.02 kilometre olduğu tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/adanada-deprem-1068152811.html
malatya
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malatya, pütürge, deprem
malatya, pütürge, deprem

Malatya'da ve Hatay'da peş peşe depremler

04:46 13.03.2023 (güncellendi: 05:47 13.03.2023)
© AFP 2023 / PEDRO PARDODeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / PEDRO PARDO
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 04.34'te merkez üssü Malatya Pütürge olarak tespit edilen 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin derinliğinin ise 10.02 kilometre olduğu tespit edildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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