https://sputniknews.com.tr/20230313/malatyada-47-buyuklugunde-deprem-1068165319.html
Malatya'da ve Hatay'da peş peşe depremler
Malatya'da ve Hatay'da peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T04:46+0300
2023-03-13T04:46+0300
2023-03-13T05:47+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
pütürge
deprem
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Saat 04.34'te merkez üssü Malatya Pütürge olarak tespit edilen 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin derinliğinin ise 10.02 kilometre olduğu tespit edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/adanada-deprem-1068152811.html
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malatya, pütürge, deprem
Malatya'da ve Hatay'da peş peşe depremler
04:46 13.03.2023 (güncellendi: 05:47 13.03.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 04.34'te merkez üssü Malatya Pütürge olarak tespit edilen 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin derinliğinin ise 10.02 kilometre olduğu tespit edildi.