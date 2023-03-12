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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/adanada-deprem-1068152811.html
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/osmaniyede-deprem-1068147766.html
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adana, deprem, afad
adana, deprem, afad

Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

15:43 12.03.2023 (güncellendi: 16:07 12.03.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
© AA
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
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