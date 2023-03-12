https://sputniknews.com.tr/20230312/adanada-deprem-1068152811.html
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T15:43+0300
2023-03-12T15:43+0300
2023-03-12T16:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adana
deprem
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068152872_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f8c0890c859e9050b6238e72cf244024.jpg
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/osmaniyede-deprem-1068147766.html
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068152872_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_61c1de7243c06899a8217563f3bc8192.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, deprem, afad
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
15:43 12.03.2023 (güncellendi: 16:07 12.03.2023) Abone ol
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.