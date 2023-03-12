https://sputniknews.com.tr/20230312/osmaniyede-deprem-1068147766.html
Osmaniye'de deprem
Osmaniye'de deprem
AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T12:50+0300
2023-03-12T12:50+0300
2023-03-12T13:03+0300
türkiye
osmaniye
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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 11 ilde artçı sarsıntılar sürmeye devam ediyor.AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem saat 12.14'te meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230311/adanada-4-buyuklugunde-deprem-1068136897.html
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osmaniye
Osmaniye'de deprem
12:50 12.03.2023 (güncellendi: 13:03 12.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 11 ilde artçı sarsıntılar sürmeye devam ediyor.
AFAD verilerine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem saat 12.14'te meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.