https://sputniknews.com.tr/20230311/adanada-4-buyuklugunde-deprem-1068136897.html
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 22.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T22:56+0300
2023-03-11T22:56+0300
2023-03-11T22:58+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yüreğir
adana
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Yüreğir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 6,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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yüreğir, adana
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
22:56 11.03.2023 (güncellendi: 22:58 11.03.2023) Abone ol
Adana'nın Yüreğir ilçesinde saat 22.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Yüreğir ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.