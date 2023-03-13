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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/malatyada-37-buyuklugunde-deprem-1068169508.html
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Malatya Pütürge'de saat 9.17'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T09:47+0300
2023-03-13T09:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
malatya
pütürge
deprem
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AFAD verilerine göre saat 09.17'de merkez üssü Pütürge olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.13'te 4.5 büyüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD'dan alınan bilgiye göre, 4.7'lik depremin ardından yaşanan 4.5 büyüğünde ikinci deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtilerek, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230312/adanada-deprem-1068152811.html
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türkiye, malatya, pütürge, deprem
türkiye, malatya, pütürge, deprem

Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

09:47 13.03.2023 (güncellendi: 09:48 13.03.2023)
© Fotoğraf : Twitter / Sismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© Fotoğraf : Twitter /
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Malatya Pütürge'de saat 9.17'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 09.17'de merkez üssü Pütürge olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.13'te 4.5 büyüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD'dan alınan bilgiye göre, 4.7'lik depremin ardından yaşanan 4.5 büyüğünde ikinci deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtilerek, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.
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