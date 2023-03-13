https://sputniknews.com.tr/20230313/malatyada-37-buyuklugunde-deprem-1068169508.html
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Malatya Pütürge'de saat 9.17'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T09:47+0300
2023-03-13T09:47+0300
2023-03-13T09:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
malatya
pütürge
deprem
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AFAD verilerine göre saat 09.17'de merkez üssü Pütürge olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.13'te 4.5 büyüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD'dan alınan bilgiye göre, 4.7'lik depremin ardından yaşanan 4.5 büyüğünde ikinci deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtilerek, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230312/adanada-deprem-1068152811.html
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türkiye, malatya, pütürge, deprem
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
09:47 13.03.2023 (güncellendi: 09:48 13.03.2023) Abone ol
Malatya Pütürge'de saat 9.17'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 09.17'de merkez üssü Pütürge olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.13'te 4.5 büyüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD'dan alınan bilgiye göre, 4.7'lik depremin ardından yaşanan 4.5 büyüğünde ikinci deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtilerek, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.