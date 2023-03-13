https://sputniknews.com.tr/20230313/malatyada-37-buyuklugunde-deprem-1068169508.html

Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Malatya Pütürge'de saat 9.17'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T09:47+0300

2023-03-13T09:47+0300

2023-03-13T09:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

malatya

pütürge

deprem

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AFAD verilerine göre saat 09.17'de merkez üssü Pütürge olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.13'te 4.5 büyüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD'dan alınan bilgiye göre, 4.7'lik depremin ardından yaşanan 4.5 büyüğünde ikinci deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtilerek, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230312/adanada-deprem-1068152811.html

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