Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230313/kilicdaroglundan-serolu-paylasim-yas-mamayi-luks-olmaktan-cikaracagim-1068164393.html
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Şero’lu paylaşım: Yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Şero’lu paylaşım: Yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP Genel Merkezi’nin kedisi ‘Şero’ ile çekilmiş... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T03:58+0300
2023-03-13T03:58+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
kedi
paylaşım
chp'nin kedisi şero
instagram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068164488_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_6cc90267d07aa5aa380e487f5a57bc4f.jpg
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından CHP Genel Merkezi’nin kedisi ‘Şero’ ile partide çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Şero’ya son çalışmalarını anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, iktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağını açıkladı.Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “CHP Genel Merkezi’nde emektarımız Şero ile bir araya geldik. 2005 yılında dünyaya gelen Şero’yu halkımız ‘sosyal demokrat kedi’ olarak tanıdı. Bilirsiniz, kediler mekanı sahiplenir. Ve bir kedinin gözünde her şey kediye aittir. Burayı da en çok sahiplenen Şero’dur. Kapılar ona hep açıktır. Malum kediler kapalı kapıları sevmez. O istediği yere girer çıkar; sonsuz bir seyahat özgürlüğüne sahiptir. İstediği yerde dolaşır, istediği yerde dinlenir, istediği yerde uzanır. Canı ne isterse onu yapar. Bazen TV’de yanımızda boy gösterir, bazen toplantımızı böler. Hep de dikkatleri üzerine çeker.Kediler zaten bilge canlılar. Şero da artık gel git, bir siyaset erbabına dönüştü. Bugün de ona son çalışmalarımızı anlattım. Şero’ya bugün bir de söz verdim. İktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım. Yolda beraber yürüdüklerimizi, herkesi, gencini yaşlısını kedisini çiçeğini böceğini yürekten seveceğiz. Çünkü şefkat erdemdir.”
https://sputniknews.com.tr/20230312/kilicdaroglu-muhafazakar-genc-kadinlara-seslenmek-istiyorum-biz-baskici-olan-her-seyden-arindik-1068162264.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068164488_71:0:1286:911_1920x0_80_0_0_5325097849ca5e0087909caa85d732d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kedi, paylaşım, chp'nin kedisi şero, instagram
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kedi, paylaşım, chp'nin kedisi şero, instagram

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Şero’lu paylaşım: Yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım

03:58 13.03.2023
© Fotoğraf : Instagram / Kemal KılıçdaroğluMillet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP Genel Merkezi’nin kedisi ‘Şero’ ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Şero’ya bugün söz verdim, iktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım” dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP Genel Merkezi’nin kedisi ‘Şero’ ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Şero’ya bugün söz verdim, iktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© Fotoğraf : Instagram / Kemal Kılıçdaroğlu
Abone olTelegram
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP Genel Merkezi’nin kedisi ‘Şero’ ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Kılıçdaroğlu, “Şero’ya bugün söz verdim, iktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım” dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından CHP Genel Merkezi’nin kedisi ‘Şero’ ile partide çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Şero’ya son çalışmalarını anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, iktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağını açıkladı.
Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“CHP Genel Merkezi’nde emektarımız Şero ile bir araya geldik. 2005 yılında dünyaya gelen Şero’yu halkımız ‘sosyal demokrat kedi’ olarak tanıdı. Bilirsiniz, kediler mekanı sahiplenir. Ve bir kedinin gözünde her şey kediye aittir. Burayı da en çok sahiplenen Şero’dur. Kapılar ona hep açıktır. Malum kediler kapalı kapıları sevmez. O istediği yere girer çıkar; sonsuz bir seyahat özgürlüğüne sahiptir. İstediği yerde dolaşır, istediği yerde dinlenir, istediği yerde uzanır. Canı ne isterse onu yapar. Bazen TV’de yanımızda boy gösterir, bazen toplantımızı böler. Hep de dikkatleri üzerine çeker.
Kediler zaten bilge canlılar. Şero da artık gel git, bir siyaset erbabına dönüştü. Bugün de ona son çalışmalarımızı anlattım. Şero’ya bugün bir de söz verdim. İktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım. Yolda beraber yürüdüklerimizi, herkesi, gencini yaşlısını kedisini çiçeğini böceğini yürekten seveceğiz. Çünkü şefkat erdemdir.”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Muhafazakar genç kadınlara seslenmek istiyorum, biz baskıcı olan her şeyden arındık
Dün, 23:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала