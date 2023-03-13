https://sputniknews.com.tr/20230313/kilicdaroglundan-serolu-paylasim-yas-mamayi-luks-olmaktan-cikaracagim-1068164393.html

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Şero’lu paylaşım: Yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Şero’lu paylaşım: Yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP Genel Merkezi’nin kedisi ‘Şero’ ile çekilmiş... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T03:58+0300

2023-03-13T03:58+0300

2023-03-13T03:58+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

kedi

paylaşım

chp'nin kedisi şero

instagram

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Instagram hesabından CHP Genel Merkezi’nin kedisi ‘Şero’ ile partide çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Şero’ya son çalışmalarını anlattığını belirten Kılıçdaroğlu, iktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağını açıkladı.Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “CHP Genel Merkezi’nde emektarımız Şero ile bir araya geldik. 2005 yılında dünyaya gelen Şero’yu halkımız ‘sosyal demokrat kedi’ olarak tanıdı. Bilirsiniz, kediler mekanı sahiplenir. Ve bir kedinin gözünde her şey kediye aittir. Burayı da en çok sahiplenen Şero’dur. Kapılar ona hep açıktır. Malum kediler kapalı kapıları sevmez. O istediği yere girer çıkar; sonsuz bir seyahat özgürlüğüne sahiptir. İstediği yerde dolaşır, istediği yerde dinlenir, istediği yerde uzanır. Canı ne isterse onu yapar. Bazen TV’de yanımızda boy gösterir, bazen toplantımızı böler. Hep de dikkatleri üzerine çeker.Kediler zaten bilge canlılar. Şero da artık gel git, bir siyaset erbabına dönüştü. Bugün de ona son çalışmalarımızı anlattım. Şero’ya bugün bir de söz verdim. İktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım. Yolda beraber yürüdüklerimizi, herkesi, gencini yaşlısını kedisini çiçeğini böceğini yürekten seveceğiz. Çünkü şefkat erdemdir.”

https://sputniknews.com.tr/20230312/kilicdaroglu-muhafazakar-genc-kadinlara-seslenmek-istiyorum-biz-baskici-olan-her-seyden-arindik-1068162264.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, kedi, paylaşım, chp'nin kedisi şero, instagram