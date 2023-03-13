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IŞİD, Tuzhurmatu'da kaçırdığı Türkmen çobanı öldürdü
IŞİD, Tuzhurmatu'da kaçırdığı Türkmen çobanı öldürdü
IŞİD'in, Irak'ın Salahaddin kentine bağlı ve Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinden yaklaşık bir hafta önce kaçırdığı bir Türkmen çobanı... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T02:25+0300
2023-03-13T02:25+0300
dünya
irak
ortadoğu
işid
türkmen
saldırı
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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosu tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce Tuzhurmatu ilçesindeki Mursa Ali dağı yakınında hayvanlarını otlattığı sırada IŞİD mensupları tarafından kaçırılan Ali Ekber'in boğazı kesilerek öldürüldüğü açıklandı.IŞİD'in bölgedeki insanlara karşı korkutma politikası izlediğine dikkat çekilen açıklamada, Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Türkmenlerin hedef alınmasının endişe verici olduğu ifade edildi.Bu bölgelerin güvenliğinin daha iyi sağlanması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, merkezi hükümetin Tuzhurmatu ve dolaylarındaki bölgelere güç takviyesi yapması talep edildi.IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu ancak ​​​​​​​örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230309/abdli-gazi-kongrede-afganistandan-cekilmenin-nasil-bir-felaket-oldugunu-aglayarak-anlatti-1068046742.html
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irak, ortadoğu, işid, türkmen, saldırı, tuzhurmatu
irak, ortadoğu, işid, türkmen, saldırı, tuzhurmatu

IŞİD, Tuzhurmatu'da kaçırdığı Türkmen çobanı öldürdü

02:25 13.03.2023
© AP PhotoIŞİD
IŞİD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AP Photo
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IŞİD'in, Irak'ın Salahaddin kentine bağlı ve Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Tuzhurmatu ilçesinden yaklaşık bir hafta önce kaçırdığı bir Türkmen çobanı öldürdüğü bildirildi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosu tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce Tuzhurmatu ilçesindeki Mursa Ali dağı yakınında hayvanlarını otlattığı sırada IŞİD mensupları tarafından kaçırılan Ali Ekber'in boğazı kesilerek öldürüldüğü açıklandı.
IŞİD'in bölgedeki insanlara karşı korkutma politikası izlediğine dikkat çekilen açıklamada, Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı bölgelerde Türkmenlerin hedef alınmasının endişe verici olduğu ifade edildi.
Bu bölgelerin güvenliğinin daha iyi sağlanması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, merkezi hükümetin Tuzhurmatu ve dolaylarındaki bölgelere güç takviyesi yapması talep edildi.
IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu ancak ​​​​​​​örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.
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