https://sputniknews.com.tr/20230313/eksi-sozluke-yeni-kurallar-getirildi-entrysi-silinen-yazar-1-ay-baslik-acamayacak-1068186570.html

Ekşi Sözlük'te yeni dönem: Entry'si silinen yazar 1 ay başlık açamayacak

Ekşi Sözlük'te yeni dönem: Entry'si silinen yazar 1 ay başlık açamayacak

Ekşi Sözlük, erişim engelinin ardından başlık açma ve gündem algoritmasına yönelik yeni kurallar getirdi. Buna göre, hukuka aykırılık sebebiyle entry'si... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T14:24+0300

2023-03-13T14:24+0300

2023-03-13T14:32+0300

ekşi sözlük

kural

türkiye

duyuru

başlık

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Ekşi Sözlük yönetimi, erişim engelinin ardından kullanıcılar için yeni kurallar getirdi.Yapılan duyuruda, "Başlık açma ve gündem algoritmasına yönelik birtakım güncellemeleri yayına aldık" denildi.Ekşi Sözlük tarafından duyurulan yeni kurallar şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230304/eksi-sozluk-ifade-ozgurlugunu-engelledigi-icin-kapatilmis-1067797079.html

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ekşi sözlük, kural, duyuru, başlık