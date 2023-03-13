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https://sputniknews.com.tr/20230313/eksi-sozluke-yeni-kurallar-getirildi-entrysi-silinen-yazar-1-ay-baslik-acamayacak-1068186570.html
Ekşi Sözlük'te yeni dönem: Entry'si silinen yazar 1 ay başlık açamayacak
Ekşi Sözlük'te yeni dönem: Entry'si silinen yazar 1 ay başlık açamayacak
Ekşi Sözlük, erişim engelinin ardından başlık açma ve gündem algoritmasına yönelik yeni kurallar getirdi. Buna göre, hukuka aykırılık sebebiyle entry'si... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T14:24+0300
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ekşi sözlük
kural
türkiye
duyuru
başlık
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Ekşi Sözlük yönetimi, erişim engelinin ardından kullanıcılar için yeni kurallar getirdi.Yapılan duyuruda, "Başlık açma ve gündem algoritmasına yönelik birtakım güncellemeleri yayına aldık" denildi.Ekşi Sözlük tarafından duyurulan yeni kurallar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230304/eksi-sozluk-ifade-ozgurlugunu-engelledigi-icin-kapatilmis-1067797079.html
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ekşi sözlük, kural, duyuru, başlık
ekşi sözlük, kural, duyuru, başlık

Ekşi Sözlük'te yeni dönem: Entry'si silinen yazar 1 ay başlık açamayacak

14:24 13.03.2023 (güncellendi: 14:32 13.03.2023)
© İHAEkşi Sözlük
Ekşi Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© İHA
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Ekşi Sözlük, erişim engelinin ardından başlık açma ve gündem algoritmasına yönelik yeni kurallar getirdi. Buna göre, hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yazar 1 ay boyunca başlık açamayacak.
Ekşi Sözlük yönetimi, erişim engelinin ardından kullanıcılar için yeni kurallar getirdi.
Yapılan duyuruda, "Başlık açma ve gündem algoritmasına yönelik birtakım güncellemeleri yayına aldık" denildi.
Ekşi Sözlük tarafından duyurulan yeni kurallar şöyle:
"Bir kullanıcının başlık açması, yazar olduktan sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça mümkün olmayacak. Bu kriter sebebiyle çaylaklar da başlık açamayacak.
Her ne sebep olursa olsun çaylak edilen yazar, çaylaklık süresi bittikten sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry'i tamamlamadıkça başlık açamayacak.
Hukuka aykırılık sebebiyle entry'si silinen yazar 1 ay boyunca başlık açamayacak. Mahkeme kararıyla silinen entry'ler ise başlık açma kuralını etkilemeyecek.
Başlık açma kuralını sağlayamayan yazarların entry'leri gündem algoritmasına etki etmeyecek.
Belirlenen kriterler sebebiyle başlık açmayan ve gündem algoritmasını etkilemeyen yazarların hukuka aykırılık sebebiyle entry'lerinin silinmesi halinde, 6 aylık süreye silinen entry başına 1 ay eklenecek."
Ekşi Sözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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