https://sputniknews.com.tr/20230313/depremzede-ordu-valisi-sonelin-alnindan-optu-megerse-analar-ne-yigitler-doguruyormus-1068182994.html
Depremzede, Ordu Valisi Sonel'in alnından öptü: 'Meğerse analar ne yiğitler doğuruyormuş'
Depremzede, Ordu Valisi Sonel'in alnından öptü: 'Meğerse analar ne yiğitler doğuruyormuş'
Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da bir kişi, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in alnından öptü. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T13:33+0300
2023-03-13T13:33+0300
2023-03-13T13:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
alın
öpücük
ordu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068182849_0:0:1875:1054_1920x0_80_0_0_1d8e7210f57ca9afab80397724e172e1.jpg
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi ise hayatını kaybetti. Adıyaman’a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel ile karşılaşan Adıyamanlı bir depremzede, “Dedim ki Adıyaman’a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse” diyerek Vali Sonel’i alnından öptü.Birlik ve beraberlik mesajları veren Adıyamanlı depremzedenin konuşmaları karşısında duygusal anlar yaşayan Vali Tuncay Sonel ise “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakanlarımızın mahiyetinde, devlet ve milletimiz el ele. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik” diye konuştu.
adıyaman
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068182849_37:0:1442:1054_1920x0_80_0_0_374c8e3f7e421418ef6564e8ddcfeb83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adıyaman, alın, öpücük, ordu
adıyaman, alın, öpücük, ordu
Depremzede, Ordu Valisi Sonel'in alnından öptü: 'Meğerse analar ne yiğitler doğuruyormuş'
13:33 13.03.2023 (güncellendi: 13:48 13.03.2023) Abone ol
Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da bir kişi, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in alnından öptü.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi ise hayatını kaybetti. Adıyaman’a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel ile karşılaşan Adıyamanlı bir depremzede, “Dedim ki Adıyaman’a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse” diyerek Vali Sonel’i alnından öptü.
Birlik ve beraberlik mesajları veren Adıyamanlı depremzedenin konuşmaları karşısında duygusal anlar yaşayan Vali Tuncay Sonel ise “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakanlarımızın mahiyetinde, devlet ve milletimiz el ele. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik” diye konuştu.