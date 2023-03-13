https://sputniknews.com.tr/20230313/depremzede-ordu-valisi-sonelin-alnindan-optu-megerse-analar-ne-yigitler-doguruyormus-1068182994.html

Depremzede, Ordu Valisi Sonel'in alnından öptü: 'Meğerse analar ne yiğitler doğuruyormuş'

Depremzede, Ordu Valisi Sonel'in alnından öptü: 'Meğerse analar ne yiğitler doğuruyormuş'

Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da bir kişi, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in alnından öptü. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T13:33+0300

2023-03-13T13:33+0300

2023-03-13T13:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adıyaman

alın

öpücük

ordu

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi ise hayatını kaybetti. Adıyaman’a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel ile karşılaşan Adıyamanlı bir depremzede, “Dedim ki Adıyaman’a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse” diyerek Vali Sonel’i alnından öptü.Birlik ve beraberlik mesajları veren Adıyamanlı depremzedenin konuşmaları karşısında duygusal anlar yaşayan Vali Tuncay Sonel ise “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakanlarımızın mahiyetinde, devlet ve milletimiz el ele. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik” diye konuştu.

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