Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/depremzede-ordu-valisi-sonelin-alnindan-optu-megerse-analar-ne-yigitler-doguruyormus-1068182994.html
Depremzede, Ordu Valisi Sonel'in alnından öptü: 'Meğerse analar ne yiğitler doğuruyormuş'
Depremzede, Ordu Valisi Sonel'in alnından öptü: 'Meğerse analar ne yiğitler doğuruyormuş'
Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da bir kişi, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in alnından öptü. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T13:33+0300
2023-03-13T13:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
alın
öpücük
ordu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068182849_0:0:1875:1054_1920x0_80_0_0_1d8e7210f57ca9afab80397724e172e1.jpg
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi ise hayatını kaybetti. Adıyaman’a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel ile karşılaşan Adıyamanlı bir depremzede, “Dedim ki Adıyaman’a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse” diyerek Vali Sonel’i alnından öptü.Birlik ve beraberlik mesajları veren Adıyamanlı depremzedenin konuşmaları karşısında duygusal anlar yaşayan Vali Tuncay Sonel ise “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakanlarımızın mahiyetinde, devlet ve milletimiz el ele. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik” diye konuştu.
adıyaman
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068182849_37:0:1442:1054_1920x0_80_0_0_374c8e3f7e421418ef6564e8ddcfeb83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adıyaman, alın, öpücük, ordu
adıyaman, alın, öpücük, ordu

Depremzede, Ordu Valisi Sonel'in alnından öptü: 'Meğerse analar ne yiğitler doğuruyormuş'

13:33 13.03.2023 (güncellendi: 13:48 13.03.2023)
© İHAAdıyaman'da Ordu Valisi Tuncay Sonel'in alnından öpen depremzede
Adıyaman'da Ordu Valisi Tuncay Sonel'in alnından öpen depremzede - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da bir kişi, karşılaştığı Ordu Valisi Tuncay Sonel’in alnından öptü.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi ise hayatını kaybetti. Adıyaman’a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel ile karşılaşan Adıyamanlı bir depremzede, “Dedim ki Adıyaman’a gidersem Ordu valimle karşılaşma imkanımız olursa alnından öpeceğim. Bu bir şov değil yanlış anlaşılmasın. Analar ne yiğitler doğuruyormuş meğerse” diyerek Vali Sonel’i alnından öptü.
Birlik ve beraberlik mesajları veren Adıyamanlı depremzedenin konuşmaları karşısında duygusal anlar yaşayan Vali Tuncay Sonel ise “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, bakanlarımızın mahiyetinde, devlet ve milletimiz el ele. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik” diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала