https://sputniknews.com.tr/20230313/depremlerde-can-kaybi-48-bin-448e-yukseldi-1068179500.html

Depremlerde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

Depremlerde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-13T12:45+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

içişleri bakanlığı

kahramanmaraş

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerle sarsıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile birlikte Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.Soylu yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu.Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun Suriyeli olduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230313/bakan-kurum-kahramanmarasta-da-ilk-kazmayi-vurduk-1068172353.html

kahramanmaraş

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