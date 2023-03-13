https://sputniknews.com.tr/20230313/depremlerde-can-kaybi-48-bin-448e-yukseldi-1068179500.html
Depremlerde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi
Depremlerde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T12:16+0300
2023-03-13T12:16+0300
2023-03-13T12:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
içişleri bakanlığı
kahramanmaraş
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerle sarsıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile birlikte Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.Soylu yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu.Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun Suriyeli olduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/bakan-kurum-kahramanmarasta-da-ilk-kazmayi-vurduk-1068172353.html
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deprem, içişleri bakanlığı, kahramanmaraş
deprem, içişleri bakanlığı, kahramanmaraş
Depremlerde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi
12:16 13.03.2023 (güncellendi: 12:45 13.03.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerle sarsıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile birlikte Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Soylu yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu.
Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun Suriyeli olduğunu bildirdi.