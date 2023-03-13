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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/depremlerde-can-kaybi-48-bin-448e-yukseldi-1068179500.html
Depremlerde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi
Depremlerde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
içişleri bakanlığı
kahramanmaraş
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerle sarsıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile birlikte Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.Soylu yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu.Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun Suriyeli olduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230313/bakan-kurum-kahramanmarasta-da-ilk-kazmayi-vurduk-1068172353.html
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deprem, içişleri bakanlığı, kahramanmaraş
deprem, içişleri bakanlığı, kahramanmaraş

Depremlerde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

12:16 13.03.2023 (güncellendi: 12:45 13.03.2023)
© AAEnkaz
Enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerle sarsıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile birlikte Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
Soylu yaptığı son açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448 olduğunu duyurdu.
Bakan Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu ve çoğunun Suriyeli olduğunu bildirdi.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Kurum: Kahramanmaraş'ta da ilk kazmayı vurduk
10:51
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