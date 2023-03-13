https://sputniknews.com.tr/20230313/deprem-sonrasi-yogun-taleple-karsilasan-kirklareli-icin-uyari-tarlalari-arsa-diye-satiyorlar-1068196793.html

Deprem sonrası yoğun taleple karşılaşan Kırklareli için uyarı: 'Tarlaları arsa diye satıyorlar'

Deprem sonrası yoğun taleple karşılaşan Kırklareli için uyarı: 'Tarlaları arsa diye satıyorlar'

Türkiye’de deprem riski bulunmayan iller arasında gösterilen Kırklareli ile ilglii, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, arsa almak isteyenleri mağdur olmamaları... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T17:11+0300

2023-03-13T17:11+0300

2023-03-13T17:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

istanbul

arsa

tarla

kırklareli

uyarı

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası, deprem bekleyen İstanbul'da da tedirginlik seviyesi arttı. Bazı İstanbullular komşu illerden ev ve arsa bakmaya başladı. Deprem riski az olan şehirlerden Kırklareli'ye yönelik yoğun talep mağduriyet de yarattı. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, bölgeden arsa almak isteyenleri uyardı.NTV’nin haberine göre, İstanbul'dan gelen taleplerin aşırı miktarda arttığını söyleyen Özalp, "Biz büyükşehire bağlı değiliz, bizim köylerimiz özerk. Köyün içinde bir yer aldığınız zaman sıkıntı yok, köyün yerleşim alanında da bir yer aldığınızda sıkıntı yok ama. Köyün uzağında bir yer aldığınızda sizi yanıltıyorlar. Bakın burada bir arsa var buraya ev yaparsınız inşaat yaparsınız maalesef ki yapamıyorsunuz" sözleriyle uyarıda bulundu.Bölge için il özel idaresinin belirlediği şartlar var. Yerleşim yerleri dışındaki 5 dönümden küçük arazilere inşaat yapılamıyor.'Herhangi bir yer toprak almak isteyen vatandaşlarımız yetkililerden bilgi alsınlar'Belediye Başkanı Özalp, konuyla ilgili, "Aldığınız arazi köy dışında ise 5 dönümün üstünde olması lazım, yola 25 metre cephesi olması lazım, şimdi vatandaşlarımız 1 dönüm 2 dönüm yer alıyor, yarın öbür gün biz buraya bir konteyner koyalım beton atalım dediğinizde hayır bunu yapamazsınız diyorlar aynı zaman inşaat izni de verilmiyor. Alacağınız 1 dönüm 2 dönüm yere en ufak bir inşaat yapamazsınız izin vermiyoruz. Halkımız ne yazık ki mağdur oluyor. Herhangi bir yer toprak almak isteyen vatandaşlarımız yetkililerden bilgi alsınlar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230307/istanbuldan-goc-basladi-trakyada-ev-ve-arsa-fiyatlari-3-kat-artti-1067926274.html

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