https://sputniknews.com.tr/20230307/istanbuldan-goc-basladi-trakyada-ev-ve-arsa-fiyatlari-3-kat-artti-1067926274.html
İstanbul'dan göç başladı: Trakya'da ev ve arsa fiyatları 3 kat arttı
İstanbul'dan göç başladı: Trakya'da ev ve arsa fiyatları 3 kat arttı
İstanbul’da deprem riski olan bölgelerde oturanlar çevre illere taşınmaya başladı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da depremden sonra 53 binin üzerine konutta... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T11:21+0300
2023-03-07T11:21+0300
2023-03-07T11:21+0300
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Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'dan göç hızlandı. Ayrılanlar için ilk alternatif ise deprem riskinin de az olduğu Trakya bölgesi oldu. Bölge son dönemde, tarihinin en büyük emlak hareketliliğini yaşadı.Birkaç hafta içinde sadece Kırklareli'nde 8 binden fazla konutta kiralama ya da satış işlemi yapıldı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ticaret odalarının açıkladığı verilere göre, bölgede depremden sonra 53 binin üzerine işlem gerçekleşti. Mevcut yapı stokunun neredeyse yüzde 95'i doldu.Bölgede fiyatlar üçe katlanırken, arsa satışlarına da yoğun ilgi yaşanıyor. Kırklareli'nin köylerindeki arsa metrekare fiyatları 1.500 liraya dayandı. Bölgedeki emlakçılar ise arazi ve arsa arzında sıkıntı yaşandığını belirtiyor.Geçtiğimiz yıl Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de Trakya'dan arazi aldığı söylentileri bölgede fiyatları hareketlendirmişti.Metrekare fiyatları 300 liradan 1500 TL'ye çıktıEdirneli emlakçılar kentte ev fiyatlarının 3 katı arttığını söyledi. Bu durumun hormonlu bir büyümeye neden olduğu ve bütün mevcut stokların bitmek üzere olduğu belirtildi. Kent merkezinde evleri olanların yüksek kiralardan yararlanmak için konutundan çıkıp köydeki evine yerleşdiği bilgiyi paylaşıldı.Kırklareli'de ise hem 11 şehirdeki depremzedelerin hem de İstanbul'da yaşamaktan ya da depremden korkanların geldiği, belirtiliyor. Geçen yıl köylerdeki arsa metrekareleri 300 lira civarındayken, şu anda 1.500 TL'yi geçmiş durumda.
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türkiye, edirne
İstanbul'dan göç başladı: Trakya'da ev ve arsa fiyatları 3 kat arttı
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İstanbul’da deprem riski olan bölgelerde oturanlar çevre illere taşınmaya başladı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da depremden sonra 53 binin üzerine konutta kiralama veya satış işlemi gerçekleşti. Bu bölgelerde fiyatlar üç katına çıktı.
Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'dan göç hızlandı. Ayrılanlar için ilk alternatif ise deprem riskinin de az olduğu Trakya bölgesi oldu. Bölge son dönemde, tarihinin en büyük emlak hareketliliğini yaşadı.
Birkaç hafta içinde sadece Kırklareli'nde 8 binden fazla konutta kiralama ya da satış işlemi yapıldı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ticaret odalarının açıkladığı verilere göre, bölgede depremden sonra 53 binin üzerine işlem gerçekleşti. Mevcut yapı stokunun neredeyse yüzde 95'i doldu.
Bölgede fiyatlar üçe katlanırken, arsa satışlarına da yoğun ilgi yaşanıyor. Kırklareli'nin köylerindeki arsa metrekare fiyatları 1.500 liraya dayandı. Bölgedeki emlakçılar ise arazi ve arsa arzında sıkıntı yaşandığını belirtiyor.
Geçtiğimiz yıl Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de Trakya'dan arazi aldığı söylentileri bölgede fiyatları hareketlendirmişti.
Metrekare fiyatları 300 liradan 1500 TL'ye çıktı
Edirneli emlakçılar kentte ev fiyatlarının 3 katı arttığını söyledi. Bu durumun hormonlu bir büyümeye neden olduğu ve bütün mevcut stokların bitmek üzere olduğu belirtildi. Kent merkezinde evleri olanların yüksek kiralardan yararlanmak için konutundan çıkıp köydeki evine yerleşdiği bilgiyi paylaşıldı.
Kırklareli'de ise hem 11 şehirdeki depremzedelerin hem de İstanbul'da yaşamaktan ya da depremden korkanların geldiği, belirtiliyor. Geçen yıl köylerdeki arsa metrekareleri 300 lira civarındayken, şu anda 1.500 TL'yi geçmiş durumda.