https://sputniknews.com.tr/20230313/denizlide-kadin-cinayeti-esini-olduren-erkek-intihar-girisiminde-bulundu-1068162368.html

Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldüren erkek intihar girişiminde bulundu

Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldüren erkek intihar girişiminde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tabancayla karısını vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan erkek hastaneye kaldırıldı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

denizli

pamukkale

kadın cinayeti

erkek

kadına şiddet

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Denizli Pamukkale'de İncilipınar Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 60 yaşındaki H.T., 48 yaşındaki eşi Arzu T'ye tabancayla ateş etti. Saldırgan H.T. daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arzu T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralı bulunan erkek saldırgan, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Arzu T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230312/istanbulda-kadin-cinayeti-rezidans-girisinde-sevgilisini-bicakladi-1068152029.html

türkiye

denizli

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denizli, pamukkale, kadın cinayeti, erkek, kadına şiddet