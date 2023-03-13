https://sputniknews.com.tr/20230313/denizlide-kadin-cinayeti-esini-olduren-erkek-intihar-girisiminde-bulundu-1068162368.html
Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldüren erkek intihar girişiminde bulundu
Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldüren erkek intihar girişiminde bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tabancayla karısını vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan erkek hastaneye kaldırıldı. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T00:17+0300
2023-03-13T00:17+0300
2023-03-13T00:17+0300
türkiye
denizli
pamukkale
kadın cinayeti
erkek
kadına şiddet
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Denizli Pamukkale'de İncilipınar Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 60 yaşındaki H.T., 48 yaşındaki eşi Arzu T'ye tabancayla ateş etti. Saldırgan H.T. daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arzu T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralı bulunan erkek saldırgan, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Arzu T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230312/istanbulda-kadin-cinayeti-rezidans-girisinde-sevgilisini-bicakladi-1068152029.html
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denizli, pamukkale, kadın cinayeti, erkek, kadına şiddet
denizli, pamukkale, kadın cinayeti, erkek, kadına şiddet
Denizli'de kadın cinayeti: Eşini öldüren erkek intihar girişiminde bulundu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tabancayla karısını vurarak öldürüp intihar girişiminde bulunan erkek hastaneye kaldırıldı.
Denizli Pamukkale'de İncilipınar Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan 60 yaşındaki H.T., 48 yaşındaki eşi Arzu T'ye tabancayla ateş etti. Saldırgan H.T. daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arzu T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı bulunan erkek saldırgan, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Arzu T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.