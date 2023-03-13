ABD'de SVB ve Signature olmak üzere iki bankanın iflasının ardından Avrupa'da banka hisselerinde büyük düşüş yaşanırken, ABD Başkanı Joe Biden, yatırımcıları... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

Biden: Mali krizin tekrarlanmamasını sağlamak için çalışıyorum, bankacılık sistemimize güvenin

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ABD'de SVB ve Signature olmak üzere iki bankanın iflasının ardından Avrupa'da banka hisselerinde büyük düşüş yaşanırken, ABD Başkanı Joe Biden, yatırımcıları ve piyasaları teskin etmek için bir kez daha devreye girdi.