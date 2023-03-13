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SON DAKİKA | Biden: Mali krizin tekrarlanmamasını sağlamak için çalışıyorum, bankacılık sistemimize güvenin
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https://sputniknews.com.tr/20230313/biden-mali-krizin-tekrarlanmamasini-saglamak-icin-calisiyorum-bankacilik-sistemimize-guvenin-1068194453.html
Biden: Mali krizin tekrarlanmamasını sağlamak için çalışıyorum, bankacılık sistemimize güvenin
Biden: Mali krizin tekrarlanmamasını sağlamak için çalışıyorum, bankacılık sistemimize güvenin
ABD'de SVB ve Signature olmak üzere iki bankanın iflasının ardından Avrupa'da banka hisselerinde büyük düşüş yaşanırken, ABD Başkanı Joe Biden, yatırımcıları... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T16:17+0300
2023-03-13T16:27+0300
ekonomi
abd
joe biden
banka
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Beyaz Saray'da asın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Amerikalılar bankacılık sisteminin güvenli olduğundan emin olabilirler. Mevduatlarınız ihtiyaç duyduğunuzda orada olacaktır" mesajını verdi.Banka iflaslarının faturasının vergi mükelleflerine kesilmeyeceği iddiasını tekrarlayan Biden, "Federal hükümet, SVB mudilerinin paralarını geri almalarını sağlarken, zarar vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacak. Para, bankaların mevduat sigortasına ödediği ücretlerden gelecek" dedi.
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abd, joe biden, banka
abd, joe biden, banka

Biden: Mali krizin tekrarlanmamasını sağlamak için çalışıyorum, bankacılık sistemimize güvenin

16:17 13.03.2023 (güncellendi: 16:27 13.03.2023)
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ABD'de SVB ve Signature olmak üzere iki bankanın iflasının ardından Avrupa'da banka hisselerinde büyük düşüş yaşanırken, ABD Başkanı Joe Biden, yatırımcıları ve piyasaları teskin etmek için bir kez daha devreye girdi.
Beyaz Saray'da asın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Amerikalılar bankacılık sisteminin güvenli olduğundan emin olabilirler. Mevduatlarınız ihtiyaç duyduğunuzda orada olacaktır" mesajını verdi.
Banka iflaslarının faturasının vergi mükelleflerine kesilmeyeceği iddiasını tekrarlayan Biden, "Federal hükümet, SVB mudilerinin paralarını geri almalarını sağlarken, zarar vergi mükellefleri tarafından karşılanmayacak. Para, bankaların mevduat sigortasına ödediği ücretlerden gelecek" dedi.
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