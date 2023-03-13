https://sputniknews.com.tr/20230313/ankara-mogan-golunden-bir-kadinin-cansiz-bedeni-cikarildi-1068182607.html
Ankara Mogan Gölü'nden bir kadının cansız bedeni çıkarıldı
Ankara Mogan Gölü'nden bir kadının cansız bedeni çıkarıldı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T13:22+0300
2023-03-13T13:22+0300
2023-03-13T13:22+0300
türkiye
ankara
ceset
göl
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Mogan Gölü çevresinde sabah saatlerinde devriye görevi yapan güvenlik güçleri, suda bir kadın cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı.Kimliği tespit edilemeyen kadın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220927/gaziantepte-3-yasindaki-bir-kiz-cocuguna-ait-cansiz-beden-bulundu-1061650826.html
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ankara, ceset, göl
Ankara Mogan Gölü'nden bir kadının cansız bedeni çıkarıldı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu.
Mogan Gölü çevresinde sabah saatlerinde devriye görevi yapan güvenlik güçleri, suda bir kadın cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı.
Kimliği tespit edilemeyen kadın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.