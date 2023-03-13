https://sputniknews.com.tr/20230313/ankara-mogan-golunden-bir-kadinin-cansiz-bedeni-cikarildi-1068182607.html

Ankara Mogan Gölü'nden bir kadının cansız bedeni çıkarıldı

Ankara Mogan Gölü'nden bir kadının cansız bedeni çıkarıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde kadın cesedi bulundu. 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T13:22+0300

2023-03-13T13:22+0300

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türkiye

ankara

ceset

göl

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Mogan Gölü çevresinde sabah saatlerinde devriye görevi yapan güvenlik güçleri, suda bir kadın cesedi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkardı.Kimliği tespit edilemeyen kadın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220927/gaziantepte-3-yasindaki-bir-kiz-cocuguna-ait-cansiz-beden-bulundu-1061650826.html

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