https://sputniknews.com.tr/20220927/gaziantepte-3-yasindaki-bir-kiz-cocuguna-ait-cansiz-beden-bulundu-1061650826.html
Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu
Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu
Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulundu. Yapılan ilk incelemede cesette darp izlerine rastlandı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T00:30+0300
2022-09-27T00:30+0300
2022-09-27T00:30+0300
türkiye
çocuk cinayeti
gaziantep
darp
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.Ceset, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Yapılan ilk incelemede, cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi.
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çocuk cinayeti, gaziantep, darp
çocuk cinayeti, gaziantep, darp
Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu
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Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulundu. Yapılan ilk incelemede cesette darp izlerine rastlandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.
Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.
Ceset, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Yapılan ilk incelemede, cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi.