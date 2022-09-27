https://sputniknews.com.tr/20220927/gaziantepte-3-yasindaki-bir-kiz-cocuguna-ait-cansiz-beden-bulundu-1061650826.html

Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu

Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu

Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulundu. Yapılan ilk incelemede cesette darp izlerine rastlandı. 27.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-27T00:30+0300

2022-09-27T00:30+0300

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türkiye

çocuk cinayeti

gaziantep

darp

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.Ceset, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Yapılan ilk incelemede, cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

türkiye

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çocuk cinayeti, gaziantep, darp