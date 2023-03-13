https://sputniknews.com.tr/20230313/alev-alatli-erdoganin-duyarsizlikla-suclanmasi-acimasizligin-otesinde-suursuzluk-1068169943.html
Alev Alatlı: Erdoğan'ın duyarsızlıkla suçlanması acımasızlığın ötesinde şuursuzluk
Alev Alatlı: Erdoğan'ın duyarsızlıkla suçlanması acımasızlığın ötesinde şuursuzluk
Yazar Alev Alatlı, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremlerin ardından “duyarsızlıkla suçlanmasının, şuursuzluk olduğu” savundu. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T09:52+0300
2023-03-13T09:52+0300
2023-03-13T09:52+0300
politika
alev alatlı
recep tayyip erdoğan
deprem
istifa
hükümet
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendisini derinden etkilediğini dile getiren yazar Alev Alatlı, afetin ardından Cumhurbaaşkanı Erdoğan'ın duyarsızlık ile suçlanmasını doğru bulmadığını ifade etti.Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Alatlı, en az 47 bin kişinin öldüğü depremlerin ardından hükümetin istifaya çağrılması konusunda şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230303/hukumet-istifa-tebligatlarina-fenerbahceden-hukuki-destek-1067776654.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
alev alatlı, recep tayyip erdoğan, deprem, istifa, hükümet
alev alatlı, recep tayyip erdoğan, deprem, istifa, hükümet
Alev Alatlı: Erdoğan'ın duyarsızlıkla suçlanması acımasızlığın ötesinde şuursuzluk
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Yazar Alev Alatlı, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremlerin ardından “duyarsızlıkla suçlanmasının, şuursuzluk olduğu” savundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendisini derinden etkilediğini dile getiren yazar Alev Alatlı, afetin ardından Cumhurbaaşkanı Erdoğan'ın duyarsızlık ile suçlanmasını doğru bulmadığını ifade etti.
Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan
Alatlı, en az 47 bin kişinin öldüğü depremlerin ardından hükümetin istifaya çağrılması konusunda şunları söyledi:
"Göçtü gitti memleketim, kültürüyle, iziyle, toprağıyla diye içi yananın sövme masumiyeti olabilir diye düşünebilirim. Siyasal münasebetsizliklerden muaf tutulmalarını bile hoş görebilirim. Velakin birlikte geçirdiğimiz şu 20 yıl zarfında Cumhurbaşkanımızın gözyaşlarına hiç şahit olmamışız, Aylan bebeği, Esma'yı birlikte yaşamamışız gibi onun duyarsızlıkla, boşvericilikle suçlanmasını acımasızlığın ötesinde şuursuzluk olarak vasıflandırıyorum. Yaşadığımız depremler silsilesinin harabatından kurtulmak için keşke bir hükümetin istifası yetse. Keşke o kadar kolay olsaydı, nihayet siyasal bir aranjmandır, bir hükümet gider, yerine aynı siyasi parti içinde başka hükümet de gelirdi. Ama öyle olmuyor. Mesele yıkımı münferit hükümetlere fatura etmek değil, mesele bizimki gibi yüzyıllardır bir fay şebekesinin üstünde yaşamayı seçmiş ulusların farkındalık seviyeleri. Günün sonunda bilmem ne kadar yüksek bir binanın kolonlarını otomobil galerisi yapacağım diye kesen paçoz ile o binanın yapımına izin veren şu ya da bu siyasi partinin şu ya da bu seviyedeki paçoz mensubu arasındaki cürüm farkı marjinaldir. Bana sorarsanız asıl trajik, asıl korkutucu olan da bu."