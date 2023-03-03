https://sputniknews.com.tr/20230303/hukumet-istifa-tebligatlarina-fenerbahceden-hukuki-destek-1067776654.html

'Hükümet istifa' tebligatlarına Fenerbahçe'den hukuki destek

'Hükümet istifa' tebligatlarına Fenerbahçe'den hukuki destek

Fenerbahçe, "Hükümet istifa" sloganı attığı için tebligat gönderilen taraftarlarına hukuki destek sunacağını açıklayarak taraftarların kulüple iletişime... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T17:51+0300

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spor

fenerbahçe

mahkeme

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Fenerbahçe Spor Kulübü, 25 Mart Cumartesi günü Kadıköy'de oynanan Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganları atan taraftarlara gelen “spor müsabakalarını seyirden men” tebligatlarıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama paylaştı.Tebligat gelen taraftarlara kulüple iletişime geçmesi çağrısı yapılan açıklamada 40 Fenerbahçeli avukatın hukuki destek vereceği ifade edildi.Kulüpten yapılan açıklama şöyle:"TARAFTARLARIMIZIN BİLGİ VE DİKKATİNE Fenerbahçemizin geçtiğimiz hafta sonu Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerde yaşanan bazı tezahüratlar sonrasında taraftarlarımıza 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun kapsamında "spor müsabakalarını seyirden men" tebligatları gelmeye başlamıştı. Süreci yakından takip eden Kulübümüz, resmi akredite derneklerimizden biri olan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir. Değerli taraftarlarımızın, kendilerine gelen tebligatlar ile ilgili hukuki sürecin takibi için aşağıda yer alan mail üzerinden bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız. Mail: hukukdestekgfenerbahre.org"

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