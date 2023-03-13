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https://sputniknews.com.tr/20230313/akdenizde-30-gocmen-kayboldu-1068163335.html
Akdeniz'de 30 göçmen kayboldu
Akdeniz'de 30 göçmen kayboldu
Akdeniz'in Libya açıklarında bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 17 kaçak göçmen kurtarılırken, 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T01:45+0300
2023-03-13T01:45+0300
dünya
italya
akdeniz
avrupa
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
tekne
tekne faciası
kayıp
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İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran 'Alarm Phone' isimli sivil oluşumun yaptığı çağrı ve Libya makamlarının destek talebi üzerine Libya'nın yaklaşık 100 mil açığında alabora olan bir tekneye kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.Operasyonda içinde 47 kişi bulunduğu aktarılan teknedeki 17 kişinin kurtarıldığı ancak 30 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.Kayıp yasadışı göçmenlerin bulunması için bölgedeki iki ticari geminin denizden ve Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı'na (Frontex) ait devriye uçağının havadan faaliyetinin sürdüğü ifade edildi.Kurtarılanlardan 2 kişinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymasından ötürü Malta'da tahliye edileceği bildirildi.İtalyan Sahil Güvenliği'nin açıklamasında, söz konusu kurtarma operasyonun İtalyan arama kurtarma bölgesinin sınırları dışında olduğu vurgulanırken, ilgili diğer ulusal deniz kurtarma ve koordinasyon merkezlerinin konuya kayıtsız kalmasının not edildiği belirtildi.Sağ koalisyon hükümetine tepkiler büyüyorBu arada, Alarm Phone sivil toplum kuruluşu başta olmak üzere İtalya'da muhalefette yer alan sol partiler, bu son trajedide de kurtarma operasyonu düzenlemede geç kalındığı gerekçesiyle Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine tepki gösterdi.Diğer yandan, muhalif çevrelerin hükümeti göçmenleri kurtarmadığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirdiği bir diğer hadise olan 26 Şubat'ta İtalya'nın Steccato di Cutro beldesi açıklarında yaşanan göçmen teknesi faciasında ölenlerin sayısı da 79'a yükseldi. İtalyan güvenlik güçleri, üzerinden iki hafta geçen olay sonrasında dün 3 kişinin cesedini daha denizden çıkardı.
https://sputniknews.com.tr/20230311/izmir-aciklarinda-60-yasadisi-gocmen-kurtarildi-1068113266.html
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italya, akdeniz, avrupa, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tekne, tekne faciası, kayıp
italya, akdeniz, avrupa, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tekne, tekne faciası, kayıp

Akdeniz'de 30 göçmen kayboldu

01:45 13.03.2023
© AFP 2023 / ALESSANDRO SERRANOKurtardığı göçmenlerle birlikte İtalya'nın Lampedusa açıklarında bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi.
Kurtardığı göçmenlerle birlikte İtalya'nın Lampedusa açıklarında bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© AFP 2023 / ALESSANDRO SERRANO
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Akdeniz'in Libya açıklarında bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 17 kaçak göçmen kurtarılırken, 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran 'Alarm Phone' isimli sivil oluşumun yaptığı çağrı ve Libya makamlarının destek talebi üzerine Libya'nın yaklaşık 100 mil açığında alabora olan bir tekneye kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda içinde 47 kişi bulunduğu aktarılan teknedeki 17 kişinin kurtarıldığı ancak 30 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.
Kayıp yasadışı göçmenlerin bulunması için bölgedeki iki ticari geminin denizden ve Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı'na (Frontex) ait devriye uçağının havadan faaliyetinin sürdüğü ifade edildi.
Kurtarılanlardan 2 kişinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymasından ötürü Malta'da tahliye edileceği bildirildi.
İtalyan Sahil Güvenliği'nin açıklamasında, söz konusu kurtarma operasyonun İtalyan arama kurtarma bölgesinin sınırları dışında olduğu vurgulanırken, ilgili diğer ulusal deniz kurtarma ve koordinasyon merkezlerinin konuya kayıtsız kalmasının not edildiği belirtildi.

Sağ koalisyon hükümetine tepkiler büyüyor

Bu arada, Alarm Phone sivil toplum kuruluşu başta olmak üzere İtalya'da muhalefette yer alan sol partiler, bu son trajedide de kurtarma operasyonu düzenlemede geç kalındığı gerekçesiyle Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine tepki gösterdi.
Diğer yandan, muhalif çevrelerin hükümeti göçmenleri kurtarmadığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirdiği bir diğer hadise olan 26 Şubat'ta İtalya'nın Steccato di Cutro beldesi açıklarında yaşanan göçmen teknesi faciasında ölenlerin sayısı da 79'a yükseldi. İtalyan güvenlik güçleri, üzerinden iki hafta geçen olay sonrasında dün 3 kişinin cesedini daha denizden çıkardı.
İzmir açıklarında 60 yasadışı göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
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İzmir açıklarında 60 yasadışı göçmen kurtarıldı
11 Mart, 01:40
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