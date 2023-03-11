https://sputniknews.com.tr/20230311/izmir-aciklarinda-60-yasadisi-gocmen-kurtarildi-1068113266.html

İzmir açıklarında 60 yasadışı göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 60 yasadışı göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 yasadışı göçmen karaya çıkarıldı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T01:40+0300

2023-03-11T01:40+0300

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türkiye

yasadışı göçmenler

yasadışı göç

izmir

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup yasadışı göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 yasadışı göçmen kurtarıldı.Ekipler, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 yasadışı göçmeni de karaya çıkardı.Kurtarılan yasadışı göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230310/italyaya-son-3-gunde-akdenizi-gecen-3-bin-yasadisi-gocmen-ulasti-1068101249.html

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yasadışı göçmenler, yasadışı göç, izmir