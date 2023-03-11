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İzmir açıklarında 60 yasadışı göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 60 yasadışı göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 yasadışı göçmen karaya çıkarıldı. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T01:40+0300
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türkiye
yasadışı göçmenler
yasadışı göç
izmir
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup yasadışı göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 yasadışı göçmen kurtarıldı.Ekipler, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 yasadışı göçmeni de karaya çıkardı.Kurtarılan yasadışı göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/italyaya-son-3-gunde-akdenizi-gecen-3-bin-yasadisi-gocmen-ulasti-1068101249.html
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yasadışı göçmenler, yasadışı göç, izmir
yasadışı göçmenler, yasadışı göç, izmir

İzmir açıklarında 60 yasadışı göçmen kurtarıldı

01:40 11.03.2023 (güncellendi: 01:44 11.03.2023)
© Twitter/T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığıİzmir açıklarında 60 yasadışı göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 60 yasadışı göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© Twitter/T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı
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İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 yasadışı göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup yasadışı göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 28 yasadışı göçmen kurtarıldı.
Ekipler, Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 32 yasadışı göçmeni de karaya çıkardı.
Kurtarılan yasadışı göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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