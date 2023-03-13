https://sputniknews.com.tr/20230313/ak-parti-kaynaklari-yeniden-refaha-davet-icin-gittik-bir-metin-uzerinde-anlasma-yok-1068187546.html

AK Parti kaynakları: Yeniden Refah’a davet için gittik, bir metin üzerinde anlaşma yok

AK Parti kaynakları: Yeniden Refah’a davet için gittik, bir metin üzerinde anlaşma yok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, katıldığı programda Cumhur İttifakı'na katılım için sundukları 30 maddenin de AK Parti... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T14:48+0300

2023-03-13T14:48+0300

2023-03-13T14:48+0300

politika

cumhur ittifakı

ak parti

mhp

bbp

yeniden refah partisi

binali yıldırım

derya yanık

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Cumhur İttifakı’nın genişlemesi için AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR’a temsilci göndererek görüşmelere başlama kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Cumhur İttifakı’nın ortağı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Cumhur İttifakı’nın genişlemesine yönelik ilk adım atıldı.AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında bir heyet Fatih Erbakan’ın Genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’ne gitti.AK Parti kaynakları: Yeniden Refah Partisi'yle henüz anlaşma yokGörüşmeye ilişki Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, katıldığı bir televizyon programında “AK parti heyetine 30 maddelik bir metin sunduklarını bu maddelerin AK parti tarafından kabul edildiğini” söyledi. 30 maddelik metin içinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'la ilgili bir madde de yer aldığı da belirtildi.AK Parti kaynakları görüşmeye ilişkin, “Görüşmede bir metin üzerinde görüş alış verişinde bunulmadı. Görüşme sadece Yeniden Refah Partisi’ni Cumhur İttifakı’na davet ermek için gerçekleşti. Burada bir metin üzerinde karşılıklı anlaşma veya fikir alış verişi gerçekleşmedi. Bundan sonraki süreçlerde iki parti kurmayları arasında görüşmeler olabilir. Nihai karar iki genel başkanın bir araya geldiği görüşme ile verilir. O zaman bir anlaşmadan söz edilebilir. Ama şu anada bir müzakere söz konusu değil” bilgilerini verdi.Binali Yıldırım: Nezaket ziyaretiydiYeniden Refah Partisi’nden yapılan açıklamalarla ilgili bir televizyon kanalının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise “Seçim takvimi ilerledikçe ittifaklara yönelik çalışmalar da hızlandı. Bu bağlamda Cumhur İttifakı diğer ittifak bir takım çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdik geçtiğimiz hafta. Ve birlikte seçim ittifakı olarak Cumhurbaşkanımızı desteklemek adına birlikte hareket edeceğimiz yönünde onlara da davet yaptık” ifadelerini kullandı.Derya Yanık: 6284 tartışmaya açılamazAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada ise "6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230313/bakan-yaniktan-6284-sayili-kanuna-iliskin-degerlendirme-tartismaya-acilmasi-bile-kabul-edilemez-1068177214.html

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cumhur ittifakı, ak parti, mhp, bbp, yeniden refah partisi, binali yıldırım, derya yanık