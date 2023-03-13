Soylu'dan AFAD'ın vinç kiraladığı iddialarına yanıt: Böyle bir şey olmuşsa burada istismar vardır

"Bu bölgenin dışında da bu bölgeye yaptığı destek ve mücadele işliyor, bu bölgenin dışında da işliyor. Yani vatandaş Adıyaman'da yaşıyor, Hatay'da başka türlü bir dezenformasyonun içerisinde oluyor. Orada değil, orada oluyor. Veya bugün yine adı kötülükle maruf olan bir gazetede 'AFAD şu vatandaştan vinç parası aldı, kiraladı'. Nasıl almış, nasıl etmiş, nasıl vinç kiralamış, AFAD'ın hangi vinci varmış? Bunlar kamuysa kamu bedava çalışıyor zaten. Özel sektör de kiralama yöntemiyle ihale yöntemiyle çalışıyor. Vatandaşımıza 'sen evini yık' diye bir talimatımız da yok veya vatandaşımızdan böyle bir talebimiz de yok. Böyle bir durum da söz konusu değil. Böyle bir süreç gelmişse, burada bir istismar vardır. Aynen kira fiyatlarındaki fahiş artış gibi bir istismar, aynen taşıma paralarındaki istismar. Elbette ki görevimiz bunun üzerine gitmektir ama bunu AFAD'a bocalamak, devlete bocalamak elbette ki ayrı bir kötülüğün maharetidir. Allah milletimizi de bizi de herkesi de bu kötülüklerden sakındırsın."