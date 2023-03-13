Soylu'dan AFAD'ın vinç kiraladığı iddialarına yanıt: Böyle bir şey olmuşsa burada istismar vardır
15:24 13.03.2023 (güncellendi: 16:19 13.03.2023)
© AASüleyman Soylu
© AA
'AFAD'ın kontrolündeki vinçler için ailelerden para alındığına göz yumulduğu' iddialarıyla ilgili Bakan Soylu, "Böyle bir şey olmuşsa burada istismar vardır" derken, AFAD iddiayı yalanlayarak "Süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde, gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır" ifadelerine yer verdi.
Deprem bölgesinde enkazın kaldırılması için 'AFAD'ın kontrolündeki vinçler için ailelerden para alındığına göz yumulduğu' iddiaları gündem oldu. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD'dan art arda açıklamalar geldi.
Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı konuşmada "'AFAD vatandaştan vinç parası aldı' iddiasında bulunuldu" diyerek konuyla ilgili "Böyle bir durum da söz konusu değil. Böyle bir süreç gelmişse, burada bir istismar vardır. Aynen kira fiyatlarındaki fahiş artış gibi bir istismar, aynen taşıma paralarındaki istismar. Elbette ki görevimiz bunun üzerine gitmektir." dedi:
"Bu bölgenin dışında da bu bölgeye yaptığı destek ve mücadele işliyor, bu bölgenin dışında da işliyor. Yani vatandaş Adıyaman'da yaşıyor, Hatay'da başka türlü bir dezenformasyonun içerisinde oluyor. Orada değil, orada oluyor. Veya bugün yine adı kötülükle maruf olan bir gazetede 'AFAD şu vatandaştan vinç parası aldı, kiraladı'. Nasıl almış, nasıl etmiş, nasıl vinç kiralamış, AFAD'ın hangi vinci varmış? Bunlar kamuysa kamu bedava çalışıyor zaten. Özel sektör de kiralama yöntemiyle ihale yöntemiyle çalışıyor. Vatandaşımıza 'sen evini yık' diye bir talimatımız da yok veya vatandaşımızdan böyle bir talebimiz de yok. Böyle bir durum da söz konusu değil. Böyle bir süreç gelmişse, burada bir istismar vardır. Aynen kira fiyatlarındaki fahiş artış gibi bir istismar, aynen taşıma paralarındaki istismar. Elbette ki görevimiz bunun üzerine gitmektir ama bunu AFAD'a bocalamak, devlete bocalamak elbette ki ayrı bir kötülüğün maharetidir. Allah milletimizi de bizi de herkesi de bu kötülüklerden sakındırsın."
AFAD'dan yalanlama
Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, depremlerden etkilenen bölgelerde 272 bin 46 personelin görev yaptığı, kamu ve özel sektörü bünyesindeki 18 bin 53 vinç ve iş makinesinin bulunduğu belirtildi.
Bazı medya organlarında yer alan 'AFAD'ın kontrolü altındaki vinçler için ailelerden para alınmasına göz yumulduğu' iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan, Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) ve Afet Kanunu kapsamında bedeli ödenmek suretiyle özel sektör bünyesindeki vinç, iş makinesi, arazi aracı ve benzeri araçların görevlendirildiği kaydedildi.
Depremin yaşandığı ilk andan itibaren personel, güvenlik birimleri, mülki idare amirleri ve ilgili tüm kamu kurumlarının sahada görevlerinin başında olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Buna rağmen söz konusu haberdeki iddialarla ve olaylarla örtüşecek veya destekleyecek mahiyette bugüne kadar hiçbir şikayet, ihbar, duyum, bilgi veya belge, kurumumuza intikal etmedi. Asrın felaketi sonrasında gerekli her türlü tedbir alınmasına rağmen insani ve ahlaki anlamda süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır."