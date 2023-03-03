https://sputniknews.com.tr/20230303/kizilaydan-cadir-satisina-iliskin-aciklama-elde-edilen-gelir-kizilay-dernegine-aktariliyor-1067772375.html

Kızılay'dan çadır satışına ilişkin açıklama: Elde edilen gelir Kızılay Derneği'ne aktarılıyor

Kızılay'dan çadır satışına ilişkin açıklama: Elde edilen gelir Kızılay Derneği'ne aktarılıyor

Kızılay bünyesindeki yatırım işletmelerinin elde edeceği gelirlerle insani yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak oluşturmayı ve daha fazla ihtiyaç sahibine... 03.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-03T16:37+0300

2023-03-03T16:37+0300

2023-03-03T16:49+0300

kızılay

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

çadır

kan bağışı

satış

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Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, Derneğin tüm gelirlerinin bağışçılarından, uluslararası fonlar ve gelir getirici iştiraklerinden geldiği aktarıldı.Açıklamada, Kızılay'ın küresel ölçekte proje, program ve etkinlikleri yürüttüğü bu süreçte kamu maliyesinden herhangi bir bütçe desteği almadığı vurgulandı.'İnsani yardım çalışmalarının ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemesi için...'Asli faaliyetlerinin sürekli ve düzenli finansal kaynak ihtiyaçlarının sürdürebilir gelir modelleriyle desteklendiği anlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:'Yardım çalışmalarında kullanılmakta'Bu işletmelerden Kızılay Çadır-Tekstil'e ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Kızılay Çadır-Tekstil İşletmesi, Derneğin Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 'Barınmaya Destek' fonksiyonu gereği çadır depolarında tuttuğu çadır stoklarını hep aynı miktarda tutmakla sorumludur. Ülkemizde ve dünyada kendisinden çadır talep eden kurum ve kuruluşlar için çadır üretimi yapmaktadır. Bunların arasında BM kuruluşları, AFAD, Bakanlıklar ve STK'ler yer almaktadır. Çadır-Tekstil İşletmesi, bu süreçte elde edilen tüm girdileri, Kızılay Derneği'ne aktarmakta ve bu girdiler insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Kızılay Lojistik İşletmesinin de afet, insani yardım ve savaş lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası insani yardım sektörünün en büyük lojistik firmalarından biri olduğu anlatıldı.Kızılay Lojistik İşletmesinin Çadır-Tekstil İşletmesinde olduğu gibi öncelikle Kızılay Derneğinin saha operasyonlarını yürütmek ve ihtiyacı doğrultusunda Kızılaya gıda maddeleri temin etmekle yükümlü olduğu belirtilen açıklamada, lojistik çalışmalarıyla talep edenlere de hizmet ürettiği, hazır gıda, kuru gıda, hijyen setleri, mutfak setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK ve benzeri kurum ve kuruluşlara tedarik ederken ürettiği tüm değeri Kızılay Derneği'ne aktardığı kaydedildi.Kızılay Derneği'nin, toplanan bağışlar ve iştiraklerden gelen girdi ile alınan, gıda kolisi, mobil mutfak veya Kızılay aşevlerinde pişen sıcak yemekleri ve ayrıca tedarik edilen beslenme ürünlerini afet ve benzeri durumlardan etkilenen vatandaşlara ücretsiz beslenme desteği olarak sunduğu bildirildi.Açıklamada şunlar kaydedildi:'Kızılay'ın kan bağışlarını hastanelere sattığı gibi bir yaklaşım iftiradan ve kötülükten ibarettir'Ayrıca, Türkiye'de kan bankacılığı transfüzyon tıbbi uygulamalarının tek yetkili otoritesinin Sağlık Bakanlığı olduğu ve belirlediği usul ve esaslara göre yürütüldüğü aktarılarak şöyle bilgi verildi:"Geçmiş yıllarda hastane önlerinde yaşanan kötü örneklerin ardından, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, 2005 yılında Güvenli Kan Temini Projesi hayata geçirilmiştir. Bu projeyle o tarihten itibaren vatandaş ile kan bankaları arasındaki tüm parasal ilişkiye son verilmiş, kan ve kan ürünlerinin temini görevi Kızılaya verilmiş ve bu süreçle ilgili tüm operasyonel maliyet ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerine bırakılmıştır.Hastanelerin talep ettikleri her kan veya kan bileşeni için SUT'ta belirlenen tedarik süreci maliyeti (çalışanlar, laboratuvar, kan torbaları, soğuk zincir) ay sonunda Kızılay'a ödenmekte, bu ödemeye kendi giderleri de eklenerek SGK'ye fatura edilmektedir. Dolayısıyla tüm sürecin maliyetini devletimiz karşılamaktadır. Haberlerde sözü edilen faturalandırma yöntemleri tamamen hastanelerin tüzel kişiliklerinin özelliklerinden ve hizmet alım esaslarının ayrıntılarından oluşmaktadır. Tüm kamuoyu ve özellikle medya mensuplarının bunu bilmesine rağmen, Kızılay'ın topladığı kan bağışlarını hastanelere sattığı gibi bir yaklaşım sadece ve sadece iftiradan ve kötülükten ibarettir."Açıklamada, Kızılayın bu hizmetlerle beraber, mobil sağlık ekipleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesi, psikolojik ilk yardım bağlamında psikososyal hizmetlerin desteklenmesi, ücretsiz mağazalarla afetzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi gibi hizmetleri de bağışçılar tarafından yapılan bağışlar, işletme ve iştiraklerinden elde ettiği gelirlerle karşıladığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230303/uzmanlardan-depremzedelere-cadir-ve-araclarda-karbonmonoksit-zehirlenmesi-uyarisi-1067748743.html

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